VIDEO: इसमें कोई दो राय नहीं है कि मां अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए मां की ममता की तुलना इस संसार में किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है. इसका उदाहरण पेश करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां लॉस एंजेलिस (Los Angeles) में एक मां ने साहसिक कदम उठाते हुए संदिग्ध चोरों (Suspected Burglars) की गेटअवे कार में अपनी मर्सिडीज जी वैगन (Mercedes G-Wagon) से टक्कर मार दी. यह कदम उन्होंने तब उठाया जब उन्हें अपने घबराए हुए बच्चों की तरफ से मदद के लिए फोन आया. फोन में बच्चों ने बताया कि कुछ घुसपैठिए उनके घर में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद मां ने हिम्मत दिखाते हुए संदिग्ध आरोपियों के कार को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद संदिग्ध आरोपी पैदल ही मौके से फरार हो गए. हालांकि पुलिस के मुताबिक, वे अपनी वॉलेट, पहचान पत्र (आईडी) और कई अहम सबूत मौके पर ही छोड़ गए, जिससे जांच में बड़ी मदद मिली. यह भी पढ़ें: Pit Bull Attacks Toddler: पिटबुल ने 1 साल के बच्चे पर किया हमला, जबड़ा छुड़ाने में छूटे लोगों के पसीने

महिला ने संदिग्ध चोरों के कार को मारी टक्कर, सबूत छोड़ भागे आरोपी

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)