Pit Bull Attacks Toddler: पिटबुल ने 1 साल के बच्चे पर किया हमला, जबड़ा छुड़ाने में छूटे लोगों के पसीने
पिटबुल का हमला

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मंगलवार दोपहर ब्रुकलिन की एक व्यस्त सड़क पर एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने एक साल के बच्चे पर अचानक हमला कर दिया. घटना तब हुई जब बच्चा अपने परिवार के साथ टहल रहा था। कुत्ते ने बच्चे के पैर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और काफी मशक्कत के बाद भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ. राहगीरों और पुलिस की दखल के बाद बच्चे को बचाया जा सका.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया मंजर

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, हमला इतना अचानक और हिंसक था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. कुत्ते का मालिक उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जानवर ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आस-पास खड़े लोगों ने डंडों और अन्य सामानों की मदद से कुत्ते को हटाने का प्रयास किया, लेकिन पिटबुल ने कई मिनटों तक बच्चे को नहीं छोड़ा.

अंततः, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (NYPD) के अधिकारियों ने स्थिति पर काबू पाया. बच्चे को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, हालांकि उसके पैर में गहरे जख्म आए हैं.

कुत्ते और मालिक पर कार्रवाई

घटना के बाद 'एनिमल केयर एंड कंट्रोल' की टीम ने पिटबुल को अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या कुत्ते को सुरक्षित तरीके से बांधा गया था या नहीं. कुत्ते के मालिक से पूछताछ की जा रही है और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के आरोप में उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

न्यूयॉर्क के कानूनों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर आक्रामक कुत्तों के लिए कड़े नियम हैं. इस घटना ने एक बार फिर शहर में 'पिटबुल' जैसी ब्रीड्स को लेकर सुरक्षा संबंधी बहस छेड़ दी है.

बढ़ते डॉग अटैक और सुरक्षा की चिंता

यह कोई पहली घटना नहीं है जब न्यूयॉर्क की सड़कों पर इस तरह का हमला हुआ हो. पिछले कुछ महीनों में पालतू कुत्तों द्वारा बच्चों और बुजुर्गों पर हमले की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है. स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को ले जाने के नियमों को और अधिक सख्त बनाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके.