भारतीय-मूल और मुस्लिम नेता ज़ोहरान ममदानी कौन हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क सिटी की जनता ने चुना मेयर, जानें उनकी कुल संपत्ति, उम्र, परिवार, शिक्षा और जीवन से जुड़ी अहम बातें

Who Is Zohran Mamdani? भारतीय मूल और मुस्लिम नेता ज़ोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 2025 के न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव में शानदार जीत हासिल कर शहर के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई (South Asian) मेयर बनने का गौरव प्राप्त किया है। उनकी यह ऐतिहासिक जीत न्यूयॉर्क की राजनीति में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है

डेमोक्रेटिक पार्टी के इस युवा नेता का चुनाव अभियान पूरी तरह जमीनी मुद्दों पर केंद्रित रहा , जिसमें आवास, समानता और सामाजिक न्याय जैसे विषय प्रमुख रहे. ममदानी की सरल छवि और लोगों से सीधा जुड़ाव न्यूयॉर्क के मतदाताओं को गहराई से प्रभावित कर गया. जानते हैं भारतीय-मूल और मुस्लिम नेता ज़ोहरान ममदानी कौन हैं, उनकी कुल संपत्ति, उम्र, परिवार और उन्होंने कितनी शिक्षा हासिल की है. यह भी पढ़े: Zohran Mamdani Speech Video: न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनते ही भाषण में ज़ोहरान ममदानी ने भारत के पूर्व PM नेहरू को किया याद, जानें क्या कहा

कौन हैं ज़ोहरान ममदानी?

ज़ोहरान ममदानी युगांडा में जन्मे भारतीय मूल के राजनेता हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। वे डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं और अपनी प्रगतिशील राजनीति, सामुदायिक सक्रियता और सस्ती आवास योजनाओं की वकालत के लिए प्रसिद्ध हैं.

मेयर बनने से पहले MLA थे

मेयर बनने से पहले वे न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के 36वें ज़िले (क्वींस) से विधायक थे, जहाँ उन्होंने लोगों के बीच रहकर कई जमीनी स्तर की पहलें कीं

ममदानी की कुल संपत्ति (Net Worth)

2025 तक ज़ोहरान ममदानी की अनुमानित कुल संपत्ति 2 से 3 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹1.6 से ₹2.4 करोड़ रुपये) के बीच बताई जा रही है। उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत उनकी राजनीतिक और सार्वजनिक सेवा से जुड़ी आय है। ममदानी अपनी सादगीपूर्ण जीवनशैली के लिए जाने जाते हैं — वे क्वींस (Astoria) में किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं और अक्सर मेट्रो से सफर करते हैं.

ज़ोहरान ममदानी की उम्र

जोहरान ममदानी का जन्म युगांडा के कंपाला में 18 अक्टूबर 1991 हुआ. ज़ोहरान ममदानी 2025 में 34 साल के हैं. उन्होंने इतने कम उम्र में न्यूयार्क सिटी का मेयार का पद हासिल कर बड़ी सफलता हासिल की है.

ज़ोहरान ममदानी का परिवार

ज़ोहरान एक अत्यधिक प्रतिभाशाली परिवार से आते हैं. उनकी मां, मीरा नायर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्ममेकर हैं जो द नेमसेक और मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, जबकि उनके पिता, महमूद ममदानी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक प्रतिष्ठित विद्वान और प्रोफेसर हैं

2025 में रमा दुवाजी से शादी की

ज़ोहरान ने 2025 की शुरुआत में 27 वर्षीय रमा दुवाजी से शादी की, जो एक सीरियन-अमेरिकन डिजिटल आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट हैं जो फिलिस्तीन के लिए अपनी रचनात्मक वकालत के लिए जानी जाती हैं.

ज़ोहरान ममदानी की शिक्षा

ममदानी ने न्यूयॉर्क के सबसे प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों में से एक, द ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस में पढ़ाई की और बाद में मेन के बोवडॉइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.