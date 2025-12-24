Christmas Activities: राजस्थान के श्रीगंगानगर में शिक्षा विभाग का सख्त रुख, क्रिसमस पर बच्चों पर सांता बनने का दबाव न डालें, नहीं तो होगी कार्रवाई

(Photo Credits twitter)

Christmas Activities: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में शिक्षा विभाग ने क्रिसमस डे को लेकर स्कूलों में स्पष्ट रुख अपनाया है. 25 दिसंबर को देशभर में क्रिसमस डे मनाया जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग ने बच्चों और उनके अभिभावकों पर किसी भी तरह के सांता क्लॉज बनने या उससे जुड़ी गतिविधियों में दबाव डालने के खिलाफ चेतावनी जारी की है.

ADEO का आदेश

जिले के ADEO अशोक वधवा द्वारा 22 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी बच्चे को जबरदस्ती सांता बनने के लिए न कहा जाए और न ही इसके लिए अभिभावकों पर दबाव डाला जाए.यदि किसी स्कूल में इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिक्षा विभाग के नियमों और दिशानिर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़े: Merry Christmas 2025 Wishes: क्रिसमस के इन शानदार हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए प्रियजनों को दें शुभकामनाएं

शिक्षा विभाग का स्कूल प्रबंधन से अनुरोध

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्रिसमस जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन स्कूलों में बच्चों की सहमति और स्वेच्छा के साथ ही किया जा सकता है. विभाग ने स्कूल प्रबंधन से अनुरोध किया है कि वे बच्चों की मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें. विभाग का कहना है कि किसी भी बच्चे के साथ जबरदस्ती करना अनुचित है और शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.