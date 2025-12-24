Merry Christmas 2025 Wishes: क्रिसमस के इन शानदार हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए प्रियजनों को दें शुभकामनाएं

क्रिसमस 2025 (Photo Credits: File Image)

Merry Christmas 2025 Wishes in Hindi: क्रिसमस (Christmas) एक ऐसा पर्व है, जिसके सेलिब्रेशन को यादगार बनाने के लिए लोग काफी पहले से तैयारियां करते हैं. दरअसल, पांच दिवसीय दिवाली उत्सव (Diwali Festival) मनाने के बाद से ही हर कोई क्रिसमस की खास तैयारियों जुट जाता है. 25 दिसंबर को इस जश्न को मनाने के लिए घरों के अलावा दफ्तरों और सार्वजनिक स्थलों पर क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं. वहीं क्रिसमस ईव की रात बच्चों को सैंटा क्लॉज का इंतजार रहता है और उपहार की चाह में बच्चे बिस्तर के पास मोजे रखकर सोते हैं. कई लोग इस दिन सीक्रेट सैंटा बनकर गिफ्ट्स, चॉकलेट और केक देकर बच्चों के लिए भी इस दिन को स्पेशल बना देते हैं. इस दिन शानदार दावतों का आयोजन किया जाता है, जिसमें परिवार के अलावा रिश्तेदारों और करीबियों को इनवाइट किया जाता है. साल के इस आखिरी पर्व को लगभग सभी धर्मों के लोग दुनिया भर में पूरे जोश और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं.

दुनिया भर में हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है. दरअसल, ईसाई धर्म के लोग प्रभु यीशु यानी ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशी में क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं. इस अवसर पर आप इन शानदार हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए प्रियजनों को क्रिसमस की प्यार भरी शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- आपकी जिंदगी में कभी गम ना हो,

आपकी आंखें कभी आंसुओं से नम ना हो,

आपको मिले जिंदगी भर की खुशी,

भले ही उस खुशी में हम ना हो.

क्रिसमस की शुभकामनाएं

2- क्रिसमस बनकर आए उजाला,

खुल जाए आपकी किस्मत का ताला,

हमेशा आप पर मेहरबान रहे ऊपर वाला,

यही दुआ करता है आपका यह चाहने वाला.

क्रिसमस की शुभकामनाएं

3- आया है क्रिसमस का त्योहार,

चलो मनाएं जमकर इस बार,

देते हैं आपको ढेर सारी बधाई,

खत्म करो आज सारी लड़ाई.

क्रिसमस की शुभकामनाएं

4- हर एक दिन की शुरुआत होती है,

हर एक दिन का अंत होता है,

क्रिसमस उन त्योहारों में से है,

जिसमें खुशियों की शुरुआत होती है,

लेकिन अंत नहीं होता...

क्रिसमस की शुभकामनाएं

5- टीम-टीम करते तारे,

आसमान में छा गए सारे,

कहते हैं वो जोर-जोर से,

क्रिसमस मनाओ जोर-शोर से.

क्रिसमस की शुभकामनाएं

गौरतलब है कि ईसाइयों के अलावा सभी धर्मों के लोग क्रिसमस के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं. ईसाई धर्म की प्रचलित मान्यता के अनुसार, बैथलहम में मैरी और जोसेफ के घर ईसा मसीह यानी प्रभु यीशु (Prabhu Yeshu) ने जन्म लिया था, जिसके बाद 221 ई. में पहली बार सेक्सटस जूलियस अफ्रीकानस ने 25 दिसंबर को उनके जन्मदिन के तौर पर सेलिब्रेट किया था. कहा जाता है कि तब से हर साल 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है.