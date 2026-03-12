Alvida Jumma Mubarak 2026 Wishes: अलविदा जुमा मुबारक! प्रियजनों संग शेयर करें ये हिंदी WhatsApp Status, Facebook Greetings और HD Images

अलविदा जुमा मुबारक! (Photo Credits: File Image)

Alvida Jumma Mubarak 2026 Wishes in Hindi: रमजान (Ramzan) के मुकद्दस महीने में पड़ने वाले आखिरी शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय 'अलविदा जुम्मा' (जुमातुल विदा) (Alvida Jumma) के रूप में मनाता है. अरबी भाषा में शुक्रवार को 'जुम्मा' कहा जाता है, जिसे सप्ताह का सबसे पवित्र दिन माना गया है. 28 मार्च 2025 को पड़ने वाला यह जुम्मा इस वर्ष के रमजान का अंतिम शुक्रवार है, जो माह-ए-रमजान की विदाई का संकेत भी देता है. इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, शुक्रवार का दिन इबादत के लिए विशेष महत्व रखता है. हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस दिन को मुसलमानों के लिए ईद के दिन के समान बताया है. रमजान के इस अंतिम शुक्रवार को मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है और इमाम द्वारा 'खुत्बा' (प्रवचन) पढ़ा जाता है। इस दिन रोजेदार विशेष रूप से दुनिया भर में अमन, चैन, खुशहाली और मगफिरत (गुनाहों की माफी) के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं.

अलविदा जुम्मा रमजान के महीने की संपन्नता का एहसास दिलाता है. यह दिन मुसलमानों के लिए एक अवसर होता है कि वे अपने बीते हुए दिनों की गलतियों के लिए तौबा करें और अल्लाह की रहमत की उम्मीद करें. नमाज के बाद गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने और उनके लिए दुआ मांगने की परंपरा भी इस दिन की एक अहम विशेषता है. इस पावन अवसर पर आप भी अपने प्रियजनों को इन हिंदी विशेज, वॉट्सऐप स्टेटस, फेसबुक ग्रीटिंग्स और एचडी इमेजेस के जरिए प्रियजनों को अलविदा जुमा कह सकते हैं.

इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार, पैगंबर मोहम्मद साहब शुक्रवार को सप्ताह के सभी दिनों में सबसे पाक बताया था, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व बताया जाता है. अलविदा जुमा पर खुत्बे के दौरान इमाम रमजान के महत्व, अल्लाह की रहमत और बंदों की जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं. यह एक ऐसा मौका होता है, जब लोग गुनाहों से तौबा करते हुए अल्लाह से रहमत, बरकत और मगफिरत की दुआ करते हैं. अलविदा जुम्मा रमजान महीने की विदाई का संकेत भी देता है, जो यह एहसास दिलाता है कि अब रमजान का पाक महीना खत्म होने वाला है.