VIDEO: क्रिसमस को लेकर रखा था विवादित स्टेटस, दूकान में घुसकर बजरंग दल कार्यकर्ता की भीड़ ने जमकर पिटाई, नवी मुंबई का वीडियो आया सामने

Mumbai News: नवी मुंबई (Navi Mumbai) से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बजरंग दल (Bajrang Dal) से जुड़े एक कार्यकर्ता पर उसकी ही दुकान के अंदर भीड़ ने बेरहमी से हमला कर दिया. इस घटना का वीडियो (Viral Video) सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है.पीड़ित की पहचान अर्जुन सिंह (Arjun Singh) के रूप में हुई है, जो बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है.

आरोप है कि अर्जुन ने क्रिसमस (Christmas) को लेकर सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट डाली थी, जिसमें लिखा था,'अगर तुम मुझे क्रिसमस की शुभकामनाएं दोगे, तो मैं तुम्हारे शरीर में कीलें ठोक दूंगा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @treeni नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Christmas Vandalism in Assam: क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान सेंट मेरी इंग्लिश स्कूल पर हुए हमले पर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा बोले- बदमाशों को किया गया गिरफ्तार

बजरंग दल कार्यकर्ता की पिटाई

लोगों की भीड़ ने दुकान में घुसकर किया हमला

सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) में देखा जा सकता है कि अर्जुन अपनी मोबाइल शॉप (Mobile Shop) में बैठा था, तभी कुछ लोग बातचीत के बहाने अंदर आए. कुछ ही पलों में 20 से 30 लोगों की भीड़ दुकान में घुस गई और उस पर लात-घूंसे, चप्पल, बाल्टी, गमले और प्लास्टिक ड्रम से हमला शुरू कर दिया. हमले के दौरान अर्जुन पूरी तरह असहाय नजर आया.

पुलिस जांच में जुटी

मारपीट के बाद आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. इस मामले में रबाले MIDC पुलिस स्टेशन (Rabale MIDC Police Station) में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है और वीडियो के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है.