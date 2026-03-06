T20 World Cup Finals List: 2007 से 2024 तक किन टीमों के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल, जानिए कब किसने जीती ट्रॉफी

टी20 वर्ल्ड कप (Photo Credit: X Formerly Twitter)

T20 World Cup Finals History: टी20 वर्ल्ड कप का इतिहास करीब 19 साल पुराना है. इस टूर्नामेंट का पहला सीजन साल 2007 में खेला गया था. तब से लेकर अब तक टी20 वर्ल्ड कप के कुल 9 सीजन खेले जा चुके हैं. अब 10वें संस्करण का फाइनल 8 मार्च 2026 को टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. इससे पहले आइए जानते हैं कि अब तक टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल किन-किन टीमों के बीच खेले गए और किस टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की.

टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान - 2007

टी20 वर्ल्ड कप का पहला सीजन साल 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था. इस टूर्नामेंट के फाइनल में टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने थीं. 24 सितंबर 2007 को जोहान्सबर्ग में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन बनाए. जवाब में पाकिस्तान लक्ष्य के करीब पहुंच गया था, लेकिन आखिरी ओवर में मिस्बाह-उल-हक का कैच आउट होने से टीम इंडिया ने मुकाबला पांच रन से जीत लिया और पहला टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका - 2009

टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सीजन साल 2009 में इंग्लैंड में खेला गया. इस बार फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने थीं. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 138 रन बनाए. जवाब में पाकिस्तान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट से मुकाबला जीत लिया और टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया.

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया - 2010

साल 2010 में टी20 वर्ल्ड कप का तीसरा सीजन वेस्टइंडीज में खेला गया. इस बार फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बनाए. इंग्लैंड ने सात विकेट से जीत दर्ज कर पहली बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका - 2012

टी20 वर्ल्ड कप का चौथा सीजन साल 2012 में श्रीलंका में आयोजित हुआ. इस बार फाइनल मुकाबला श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 137 रन बनाए. जवाब में श्रीलंका की टीम 101 रन पर सिमट गई और वेस्टइंडीज ने 36 रन से मैच जीतकर पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया.

श्रीलंका बनाम टीम इंडिया - 2014

टी20 वर्ल्ड कप का पांचवां सीजन साल 2014 में बांग्लादेश में खेला गया. इस बार फाइनल में टीम इंडिया और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने थीं. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 130 रन बनाए. जवाब में श्रीलंका ने छह विकेट से मुकाबला जीत लिया और पहली बार टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना.

वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड - 2016

टी20 वर्ल्ड कप का छठा सीजन साल 2016 में भारत में आयोजित हुआ. इस टूर्नामेंट के फाइनल में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टक्कर हुई. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए. जवाब में वेस्टइंडीज को आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे. तब कार्लोस ब्रैथवेट ने लगातार चार छक्के लगाकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई और वेस्टइंडीज दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना.

ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड - 2021

टी20 वर्ल्ड कप का सातवां सीजन साल 2020 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे साल 2021 में यूएई और ओमान में आयोजित किया गया. इस बार फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने थीं. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने आठ विकेट से जीत दर्ज कर पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता.

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान - 2022

टी20 वर्ल्ड कप का आठवां सीजन साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेला गया. इस बार फाइनल में इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें भिड़ीं. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 137 रन बनाए. इंग्लैंड ने पांच विकेट से मुकाबला जीतकर दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया.

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका - 2024

टी20 वर्ल्ड कप का नौवां सीजन साल 2024 में अमेरिका और वेस्टइंडीज की संयुक्त मेजबानी में खेला गया. इस बार फाइनल में टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका की टक्कर हुई. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम इंडिया ने सात रन से जीत दर्ज कर दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की.

टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड - 2026

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट का फाइनल 8 मार्च को टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफल होगी या न्यूजीलैंड पहली बार इस ट्रॉफी को अपने नाम करेगा.