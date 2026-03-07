Suryakumar Yadav T20I Stats Against New Zealand: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन, आंकड़े देख आप भी समझ जाएंगे पूरी कहानी

सूर्यकुमार यादव (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, T20 World Cup 2026 Final Match: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला कल यानी 8 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को सात रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. वहीं, पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हरा दिया था. इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND vs NZ Final Rain Rule: अगर बारिश में धुल गया भारत बनाम न्यूजीलैंड का फाइनल, तो कौन बनेगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन? जानिए ICC का नियम

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है. इस बड़े मैच में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत सूर्यकुमार यादव हो सकते हैं. सूर्यकुमार यादव का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है और वह टी20 इंटरनेशनल में कीवी टीम के खिलाफ टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. ऐसे में फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन

न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार कुमार ने पहला मुकाबला साल 2021 में खेला था. सूर्यकुमार कुमार ने 13 मुकाबले खेले हैं और इसकी 13 पारियों में चार बार नाबाद रहते हुए 58.44 की औसत से 526 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार कुमार की स्ट्राइक रेट 170.77 की रही है. इस दौरान सूर्यकुमार कुमार के बल्ले से एक शतक और चार अर्धशतक निकले हैं. सूर्यकुमार कुमार का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 111 रन रहा है. सूर्यकुमार कुमार के अलावा टीम इंडिया की ओर से कीवी टीम के खिलाफ 500 से ज्यादा रन (511) केवल रोहित शर्मा ने बनाए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऐसा रहा है सूर्यकुमार कुमार का प्रदर्शन

सूर्यकुमार कुमार ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक आठ मुकाबले खेले हैं. इसकी 8 पारियों में 34.57 की औसत से 242 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार कुमार की स्ट्राइक रेट 137.50 की रही है. सूर्यकुमार कुमार के बल्ले से एक अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 84 रन रहा है. टीम इंडिया के लिए सूर्यकुमार कुमार से ज्यादा रन सिर्फ ईशान किशन ने बनाए हैं. सूर्यकुमार कुमार के बल्ले से आठ पारियों में 32.87 की औसत और 189.20 की स्ट्राइक रेट से 263 रन निकले हैं.

टी20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा रहा हैं सूर्यकुमार कुमार का प्रदर्शन

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सूर्यकुमार कुमार ने पहला मुकाबला साल 2021 में खेला था. अब तक इस टूर्नामेंट में सूर्यकुमार कुमार ने 26 मुकाबले खेले हैं और इसकी 25 पारियों में 38 की औसत से 722 रन बनाने में सफल रहे हैं. सूर्यकुमार कुमार की स्ट्राइक रेट 151.04 की रही है. सूर्यकुमार कुमार के बल्ले से छह अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 84 रन रहा है. फाइनल मुकाबले में सूर्यकुमार कुमार से एक कप्तानी पारी की उम्मीद होगी.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा है सूर्यकुमार का प्रदर्शन

सूर्यकुमार कुमार ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था. सूर्यकुमार कुमार ने अब तक 112 मुकाबले खेले हैं और इसकी 106 पारियों में 36.76 की औसत और 163.02 की स्ट्राइक रेट से 3,272 रन बनाए हैं. इस दौरान सूर्यकुमार कुमार के बल्ले से चार शतक और 25 अर्धशतक निकले हैं. सूर्यकुमार कुमार का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 117 रन रहा है. सूर्यकुमार कुमार ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में सबसे ज्यादा रन न्यूजीलैंड के खिलाफ ही बनाए हैं.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.