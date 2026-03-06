Cannibalism Horror: एमपी के उज्जैन में शख्स ने 16 साल के लड़के की हथौड़े से ली जान, उसका मांस खाया और खून पिया, आरोपी गिरफ्तार

16 साल के लड़के की हथौड़े से हत्या (Photo Credits: X/@Anurag_Dwary)

Cannibalism Horror in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन (Ujjain) जिले में एक बेहद जघन्य और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. सामन्ना गांव में 46 वर्षीय गुड्डा पटेल (Gudda Patel) नामक व्यक्ति ने 16 वर्षीय किशोर भरत विश्वकर्मा (Kishore Bharat Vishwakarma) की लोहे की रॉड और हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी द्वारा शव के साथ की गई बर्बरता ने पूरे इलाके को दहला दिया है. देहात पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुई इस घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

चश्मदीदों और लोकल पुलिस ने मर्डर के बाद एक परेशान करने वाला सीन बताया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सस्पेक्ट को विक्टिम का मांस खाने और उसका खून पीने की कोशिश करते हुए पाया गया, जिसके बाद लोकल लोगों के एक ग्रुप ने पास के खेतों में उसका पीछा किया.

घटना का विवरण

मृतक किशोर भरत विश्वकर्मा अपने गांव अर्थखेड़ा से सामन्ना स्थित अपनी बहन के घर जा रहा था. इस दौरान गुड्डा पटेल ने उसे रास्ते में रोक लिया. आरोपी ने पहले किशोर पर लोहे की रॉड से हमला किया और फिर हथौड़े से उसके सिर पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. किशोर के साथ मौजूद उसका चचेरा भाई वहां से भाग निकला और ग्रामीणों को सूचना दी.

प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने आरोपी को अमानवीय अवस्था में पाया. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने शव के साथ बर्बरता की और उसके खून को अपने चेहरे पर भी लगाया. भीड़ को डराने के लिए वह खून से सने हथौड़े से ग्रामीणों को धमकाता रहा, जिसके बाद वह पास के खेतों में भाग गया. ग्रामीणों ने पत्थरबाजी करके उसे घेरे रखा और बाद में पुलिस ने पहुंचकर उसे हिरासत में लिया.

आरोपी का आपराधिक इतिहास

पुलिस जांच में पता चला है कि गुड्डा पटेल एक आदतन अपराधी है. उसने पूर्व में अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या की थी, जिसके लिए वह लंबी सजा काटकर हाल ही में जनवरी 2026 में जेल से बाहर आया था. गांव वालों के अनुसार, जेल से लौटने के बाद से ही उसका व्यवहार बेहद आक्रामक और अस्थिर था.

मामले की जांच

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं. सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (CSP) एच.आर. पांडे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हमले के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या यह किसी मानसिक विक्षिप्तता का परिणाम था. फिलहाल आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है.