CBSE Exam 2026 Update: बोर्ड ने मिडिल ईस्ट में 11 मार्च तक होने वाली कक्षा 10 की परीक्षाएं की रद्द

सीबीएसई (Photo Credits: X/@airnewsalerts)

CBSE Exam 2026 Update: मध्य-पूर्व के विभिन्न देशों में मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा के बाद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) यानी सीबीएसई (CBSE) ने वहां संचालित हो रही बोर्ड परीक्षाओं (Board Exams) बड़े बदलाव किए हैं. बोर्ड ने एक आधिकारिक सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है. यह फैसला इस इलाके में तेजी से बदल रही सिक्योरिटी सिचुएशन के 'क्रिटिकल रिव्यू' (Critical Review) के बाद लिया गया है, जिस पर बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन (Geopolitical Tensions) का असर पड़ा है. यह भी पढ़ें: CBSE Exam 2026 Update: पश्चिम एशियाई देशों में 5 और 6 मार्च को होने वाली कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित

कक्षा 10 की परीक्षाएं रद्द

सीबीएसई द्वारा जारी ताजा निर्देशों के अनुसार, मध्य-पूर्व के देशों (बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात) में कक्षा 10 की 7 मार्च से 11 मार्च तक होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं. इसके अलावा, जो परीक्षाएं पहले स्थगित की गई थीं (2 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च), वे भी अब पूरी तरह रद्द मानी जाएंगी. इन छात्रों के परीक्षा परिणाम की घोषणा की प्रक्रिया के बारे में बोर्ड बाद में अलग से सूचित करेगा.

कक्षा 12 की परीक्षा पर क्या निर्णय?

कक्षा 12 के छात्रों के लिए, बोर्ड ने फिलहाल 7 मार्च 2026 को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है. इसके आगे की परीक्षाओं के संबंध में बोर्ड ने स्थिति की समीक्षा करने का निर्णय लिया है. बोर्ड 7 मार्च को फिर से स्थिति का जायजा लेगा और उसके बाद ही 9 मार्च या उसके बाद होने वाली परीक्षाओं को लेकर कोई आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी करेगा. यह भी पढ़ें: US-Israel-Iran War: मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते बहरीन, ईरान सहित खाड़ी देशों में CBSE 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाएं स्थगित; नई तारीखें बाद में होंगी घोषित

छात्रों और स्कूलों के लिए सलाह

बोर्ड ने सभी स्कूलों और छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने संबंधित स्कूल प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में रहें. किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचने के लिए छात्रों को केवल सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट या अपने स्कूल द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.

यह कदम हजारों भारतीय छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थगित की गई परीक्षाओं की नई तिथियां स्थिति के सामान्य होने पर जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी.