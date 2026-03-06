IND vs ENG Semi-Final Coincidence: जब-जब सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया, तब-तब टीम इंडिया बनी विश्व विजेता, क्या 2026 में भी दोहराएगा इतिहास?

भारत बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, T20 World Cup 2026 Final Match: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार यानी 8 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को सात रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. वहीं, पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हरा दिया था. इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India T20I Stats At Narendra Modi Stadium: अहमदाबाद में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के आकंड़ों पर एक नजर

क्रिकेट में कई बार ऐसे दिलचस्प संयोग देखने को मिलते हैं जो फैंस को हैरान कर देते हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबलों को लेकर भी ऐसा ही एक खास संयोग सामने आया है. जब-जब इन दोनों टीमों के बीच सेमीफाइनल खेला गया है, उस मुकाबले को जीतने वाली टीम ने आखिर में टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम किया है.

सबसे पहले बात साल 1983 के आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की करें. उस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने थीं. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की थी. इसके बाद फाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर भारत ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. यह भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे यादगार पल माना जाता है.

इसके बाद साल 2022 टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया था. उस मैच में इंग्लैंड ने भारत को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. दिलचस्प बात यह रही कि इंग्लैंड ने फाइनल मुकाबला भी जीत लिया और टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया.

फिर साल 2024 टी20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर भारत और इंग्लैंड की टीमें सेमीफाइनल में भिड़ीं. इस बार टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को हराया और फाइनल में जगह बनाई. इसके बाद भारतीय टीम ने फाइनल जीतकर टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब भी अपने नाम कर लिया.

अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बना ली है. ऐसे में यह दिलचस्प संयोग एक बार फिर चर्चा में आ गया है कि क्या इस बार भी वही इतिहास दोहराया जाएगा.

क्रिकेट फैंस के बीच अब यही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर इस संयोग को देखा जाए तो क्या टीम इंडिया एक बार फिर विश्व विजेता बन सकती है. हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम से कड़ी टक्कर मिलने वाली है.

अब सबकी नजरें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल पर टिकी हैं. देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह अनोखा संयोग एक बार फिर सच साबित होगा और टीम इंडिया ट्रॉफी अपने नाम करेगी या न्यूजीलैंड इतिहास रचने में कामयाब होगी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.