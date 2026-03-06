UPSC Civil Services Exam Result 2025: यूपीएससी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पीएम मोदी ने दी बधाई, असफल उम्मीदवारों को दिया हौसला
पीएम मोदी (Photo Credits: X/@PMOIndia)

नई दिल्ली, 6 मार्च: यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है. उन्होंने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेहनत, समर्पण और धैर्य की सराहना की. UPSC CSE 2026: बड़ी राहत! तकनीकी खराबी के बाद यूपीएससी ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, अब 27 फरवरी तक भर सकेंगे फॉर्म

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "सिविल सेवा परीक्षा 2025 को सफलतापूर्वक पास करने वाले सभी लोगों को बधाई. उनकी लगन, और कड़ी मेहनत ने उन्हें यह बड़ा मुकाम दिलाया है. देश की सेवा करने और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के सफर पर उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं."

एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने उन अभ्यर्थियों को हौसला दिया, जिन्हें परीक्षा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई. उन्होंने कहा कि ऐसे क्षण निश्चित रूप से कठिन हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन की बड़ी यात्रा का केवल एक पड़ाव है.

प्रधानमंत्री ने पोस्ट में लिखा, "जिन लोगों को सिविल सर्विस एग्जाम में मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला, मैं समझता हूं कि ऐसे पल मुश्किल हो सकते हैं, हालांकि यह एक बड़े सफर का सिर्फ एक कदम है. आगे कई मौके हैं. आने वाले एग्जाम में और उन कई तरीकों से जिनसे आप हमारे देश में योगदान दे सकते हैं. आगे के सफर के लिए मेरी शुभकामनाएं."

यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हर साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है. इसका मकसद भारत की हायर सिविल सर्विसेज के लिए ऑफिसर्स की भर्ती करना है. इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आईएएस), इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) और इंडियन फॉरेन सर्विस (आईएफएस) के साथ-साथ केंद्र सरकार की कई दूसरी ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज शामिल हैं. सिलेक्शन प्रोसेस में एक शुरुआती एग्जाम, मेन लिखित एग्जाम और एक पर्सनैलिटी टेस्ट शामिल है.

इस साल, अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की. राजेश्वरी सुवे एम ने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की. वहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बी कॉम ग्रेजुएट आकांश ढुल ने तीसरी रैंक हासिल की.