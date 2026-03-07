Keshav Prasad Maurya: यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग; बाल-बाल बचे

(Photo Credits Twitter)

Keshav Prasad Maurya’s Helicopter Emergency Landing: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार सुबह एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए. लखनऊ से कौशांबी के लिए उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद उनके हेलीकॉप्टर में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई. सुरक्षा कारणों से पायलट ने तत्काल निर्णय लेते हुए लखनऊ के चौधरी चरण सिंह (अमौसी) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई. घटना के समय हेलीकॉप्टर में धुआं भरने की जानकारी मिली है, हालांकि उपमुख्यमंत्री और उनके साथ सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं.

उड़ान भरते ही केबिन में भरा धुआं

जानकारी के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह करीब 11:30 बजे लखनऊ के ला मार्टिनियर ग्राउंड से कौशांबी जाने के लिए रवाना हुए थे. चॉपर ने जैसे ही उड़ान भरी, महज 2 से 3 मिनट के भीतर केबिन में अचानक धुआं भरने लगा और पायलट के सामने लगी डिस्प्ले स्क्रीन भी बंद हो गई. केबिन में धुएं के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी.

पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

हेलीकॉप्टर में आई खराबी को भांपते हुए पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क किया और आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अमौसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और कुछ ही मिनटों में हेलीकॉप्टर को सुरक्षित जमीन पर उतार लिया गया. लैंडिंग के तुरंत बाद तकनीकी टीमों ने चॉपर को घेर लिया और उपमुख्यमंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

आगे की यात्रा और जांच के आदेश

सुरक्षित लैंडिंग के बाद केशव प्रसाद मौर्य एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में कुछ देर रुके. शुरुआती जानकारी के अनुसार, वे अब सड़क मार्ग से अपने गंतव्य कौशांबी के लिए रवाना हो गए हैं. उपमुख्यमंत्री के कार्यालय और मीडिया टीम ने आधिकारिक तौर पर उनके सुरक्षित होने की पुष्टि की है.

इस तकनीकी खराबी की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं. विशेषज्ञों की टीम यह पता लगा रही है कि अचानक डिस्प्ले बंद होने और धुआं उठने के पीछे की वजह क्या थी. गौरतलब है कि हाल ही में सरकारी बेड़े के हेलीकॉप्टरों की नियमित जांच के निर्देश दिए गए थे, जिसके बावजूद यह घटना सामने आई है.