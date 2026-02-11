Palghar Helicopter Emergency Landing: महाराष्ट्र में बड़ा हादसा टला, तकनीकी खराबी के बाद पालघर के स्कूल ग्राउंड में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग; VIDEO

Palghar Helicopter Emergency Landing: महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मंगलवार दोपहर एक निजी प्रशिक्षण हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के कारण 'विद्या वैभव हाई स्कूल' के मैदान में आपातकालीन लैंडिंग (Emergency Landing) करनी पड़ी. राहत की बात यह है कि इस घटना में हेलीकॉप्टर में सवार चारों व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित हैं और जमीन पर भी किसी प्रकार के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है.

मुंबई से सूरत जा रहा था

जानकारी के अनुसार, यह हेलीकॉप्टर एक निजी एविएशन कंपनी का था, जिसने मुंबई के जुहू एरोड्रम से गुजरात के सूरत के लिए उड़ान भरी थी. इसमें एक वरिष्ठ पायलट, एक प्रशिक्षु (trainee) और एक इंजीनियर सहित कुल चार लोग सवार थे. जब हेलीकॉप्टर पालघर के सफाले क्षेत्र के ऊपर से गुजर रहा था, तभी पायलट को सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी का संकेत मिला. यह भी पढ़े: AI Flight Emergency Landing: दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान की तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई जा रहा था प्लेन

महाराष्ट्र में बड़ा हादसा टला

पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित लैंडिंग

मिड-फ़्लाइट चेतावनी मिलते ही पायलट ने एहतियात के तौर पर उड़ान जारी न रखने का फैसला किया. सुरक्षित जगह की तलाश करते हुए पायलट ने स्कूल के खुले मैदान को चुना और वहां सफलतापूर्वक लैंडिंग की. स्कूल परिसर में उस समय मौजूद लोग और छात्र अचानक हुई इस लैंडिंग को देखकर हैरान रह गए, लेकिन किसी को भी चोट नहीं आई.

मरम्मत के बाद मुंबई लौटा हेलीकॉप्टर

लैंडिंग के बाद, हेलीकॉप्टर के साथ मौजूद इंजीनियर ने मौके पर ही तकनीकी खराबी की जांच की और आवश्यक मरम्मत कार्य पूरा किया. तकनीकी खामी दूर होने और सुरक्षा मानकों की पुष्टि के बाद, हेलीकॉप्टर ने वापस मुंबई के जुहू के लिए उड़ान भरी. स्थानीय पुलिस और प्रशासन को भी इस घटना की सूचना दे दी गई थी.

सुरक्षा मानक

विमानन क्षेत्र में तकनीकी खराबी आने पर 'प्रिकॉशनरी लैंडिंग' (Precautionary Landing) एक मानक सुरक्षा प्रक्रिया है. पालघर का यह क्षेत्र मुंबई-सूरत हवाई मार्ग के अंतर्गत आता है, जहां अक्सर प्रशिक्षण उड़ानें संचालित होती हैं. इस घटना ने एक बार फिर उड़ान से पहले और उड़ान के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व को रेखांकित किया है.