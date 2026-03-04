South Africa vs New Zealand Weather Update: कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में मौसम और पिच निभा सकते हैं अहम भूमिका, यहां जानें ईडन गार्डन्स का हाल

South Africa National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team Weather Update: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल आज यानी 4 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens, Kolkata) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही है और फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी. वहीं मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम इतिहास बदलने की कोशिश करेगी. यह भी पढ़ें: South Africa vs New Zealand, ICC T20 World Cup 2026 1st Semi-Final Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

दक्षिण अफ्रीका की टीम इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार फॉर्म में रही है और लगातार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल तक पहुंची है. एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज टीम की ताकत हैं, जबकि कगिसो रबाडा और केशव महाराज गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा रहे हैं. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम टिम सिफर्ट, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ियों के दम पर बड़ा उलटफेर करने का माद्दा रखती है.

दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA vs NZ T20 Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कुल 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है. दक्षिण अफ्रीका ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि न्यूजीलैंड को सात मैचों में जीत मिली है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच पांच बार भिड़ंत हुई है और हर बार दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की है.

कोलकाता का मौसम और पिच रिपोर्ट (Kolkata Weather and Eden Gardens Pitch Report)

कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जाने वाले इस सेमीफाइनल में पिच अहम भूमिका निभा सकती है. आमतौर पर यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं. स्पिन गेंदबाजों को भी मध्य ओवरों में मदद मिलने की संभावना है.

मौसम की बात करें तो कोलकाता में मैच के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है. बारिश के आसार बेहद कम हैं, जिससे पूरे 20-20 ओवर का मुकाबला देखने को मिल सकता है. शाम के समय हल्की नमी गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद दे सकती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA vs NZ T20 World Cup 2026 Playing Prediction)

न्यूजीलैंड: टिम सिफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलेन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और ईश सोढ़ी.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी और एनरिक नॉर्खिया.

नोट: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.