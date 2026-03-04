Bengaluru Shocker: खाना बनाने को लेकर सास से विवाद के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की आत्महत्या, दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

बेंगलुरु: बेंगलुरु में मंगलवार, 3 मार्च को एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहाँ 35 वर्षीय पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर (Software Engineer) सुषमा (Sushma) ने अपने आवास पर फांसी लगाकर जान दे दी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आत्महत्या (Suicide) से कुछ समय पहले सुषमा की अपनी सास (Mother-in-Law) कल्पना के साथ खाना बनाने और घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर तीखी बहस हुई थी. पुलिस ने मृतका के परिवार की शिकायत पर पति को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: Bengaluru Shocker: घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, खुद भी दी जान; वीडियो संदेश में बताई वजह

क्या है पूरा मामला?

सुष्मा ने पांच साल पहले पुनीत कुमार के साथ शादी की थी और उनका चार साल का एक बेटा भी है. पुलिस के अनुसार, घटना के पीछे का तात्कालिक कारण सास के साथ हुई बहस है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि सुष्मा लंबे समय से घरेलू प्रताड़ना और दहेज की मांग को लेकर मानसिक रूप से परेशान थी. परिवार ने शिकायत में दावा किया है कि सुष्मा की सास उसे रसोई के काम से भी रोकती थी और छोटी-छोटी बातों पर भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करती थी.

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

सुष्मा के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति पुनीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मामले में दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने (abetment of suicide) की धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है.

जांच के दायरे में वैवाहिक जीवन

पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि दंपति के वैवाहिक जीवन के तनाव और उत्पीड़न के स्तर का सही पता लगाया जा सके. पुलिस के अनुसार, सुषमा और पुनीत के बीच लंबे समय से घरेलू प्रबंधन को लेकर अनबन चल रही थी. पुलिस ने इस मामले में कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है और साथ ही घरेलू तनाव का सामना कर रहे लोगों से मानसिक स्वास्थ्य सहायता व परामर्श सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है. फिलहाल, मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.