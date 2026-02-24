Karnataka Shocker: कर्नाटक के दावणगेरे में 9वीं कक्षा के छात्र की हार्ट अटैक से मौत, 14 साल की उम्र में तोड़ा दम

बेंगलुरु/दावणगेरे: कर्नाटक (Karnataka) के दावणगेरे जिले (Davangere) से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहाँ जलगुरु तालुक (Jagalur Taluk) के गोगुद्दु गांव (Goguddu Village) में रहने वाले 14 वर्षीय छात्र मुजम्मिल (Muzammil) की सोमवार (23 फरवरी 2026) तड़के संदिग्ध हार्ट अटैक (Heart Attack) से मौत हो गई. मुजम्मिल कक्षा 9 का छात्र था. इस घटना ने एक बार फिर युवाओं और किशोरों में बढ़ते 'सडन कार्डियक डेथ' (Sudden Cardiac Death) के मामलों पर बहस छेड़ दी है. यह भी पढ़ें: Meerut Shocker: मेरठ में दुखद हादसा, घर में आग लगने से एक ही परिवार के 5 बच्चे और 1 महिला की मौत; VIDEO
रात के समय अचानक बिगड़ी तबीयत
पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, मुजम्मिल सोमवार तड़के करीब 3:00 बजे सोकर उठा था. वह वॉशरूम गया और वापस अपने कमरे में लौटते ही अचानक फर्श पर गिर पड़ा. गिरने की आवाज सुनकर उसके माता-पिता, चमन साब और फातिमा, तुरंत कमरे में पहुंचे. उन्होंने देखा कि मुजम्मिल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था. घबराए हुए माता-पिता उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे 'डेड ऑन अराइवल' घोषित कर दिया.
होनहार छात्र था मुजम्मिल
मुजम्मिल हनुमंतपुरा के राजीव गांधी आवासीय उच्च विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ता था. वह अपने माता-पिता की तीन संतानों में दूसरी संतान था. स्कूल के शिक्षकों और ग्रामीणों के अनुसार, मुजम्मिल एक होनहार और सक्रिय छात्र था. घटना से पहले उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई स्पष्ट समस्या नहीं थी. उसकी अचानक मौत से उसके स्कूल और पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है.
युवाओं में बढ़ता हार्ट अटैक का खतरा
चिकित्सकों के अनुसार, मुजम्मिल की मौत का कारण संभवतः 'मैसिव कार्डियक अरेस्ट' (Massive Cardiac Arrest) था. पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और इसे प्राकृतिक चिकित्सा कारणों से हुई मौत के रूप में देखा जा रहा है. कर्नाटक में पिछले एक साल में 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं में अचानक हृदय गति रुकने की कई घटनाएं सामने आई हैं.
- सरकारी कदम: राज्य सरकार ने ऐसे मामलों को देखते हुए हाल ही में 'पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना' का विस्तार किया है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर AED मशीनें लगाई जा रही हैं और आपातकालीन देखभाल प्रदान की जा रही है.
- विशेषज्ञों की राय: स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि बदलती जीवनशैली, जन्मजात हृदय रोग (जो कई बार पकड़ में नहीं आते) और वायरल संक्रमण के बाद होने वाली जटिलताएं किशोरों में इस तरह के हमलों का कारण हो सकती हैं.
ज्ञान ज्योति विद्या संस्था के सचिव और स्कूल के प्रधानाध्यापक ने मुजम्मिल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और किशोरों के स्वास्थ्य की नियमित जांच पर जोर देने की अपील की है.