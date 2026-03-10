Bulandshahr Tragedy: यूपी के बुलंदशहर में Sex वर्धक दवाओं के ओवरडोज से युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, शव अस्पताल में छोड़कर प्रेमिका फरार

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Bulandshahr Tragedy: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां बागपत के रहने वाले एक 34 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शुरुआती जांच और पुलिस सूत्रों के अनुसार, युवक की मौत यौन शक्तिवर्धक दवाओं (Sex Enhancement Pills) के अत्यधिक सेवन के कारण होने की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद युवक के साथ मौजूद महिला उसे अस्पताल ले गई, लेकिन उसकी मौत की पुष्टि होते ही वह शव को वहीं छोड़कर फरार हो गई.

घर से बहाना बनाकर निकला था युवक

मृतक की पहचान बागपत जिले के फतेहपुर पुठी गांव निवासी विनोद कुमार के रूप में हुई है. विनोद के परिजनों ने बताया कि वह पंजाब में काम करता था और फिलहाल गांव आया हुआ था. रविवार सुबह विनोद ने परिवार को बताया कि उसके मालिक का एक्सीडेंट हो गया है और उसे तुरंत जाना होगा. यह भी पढ़े: Mumbai Sex Racket Busted: मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंधेरी में अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल से दो विदेशी महिलाएं रेस्क्यू

दोपहर के समय विनोद के भाई प्रदीप के पास उसी के फोन से एक महिला का कॉल आया. महिला ने दावा किया कि विनोद का एक्सीडेंट हो गया है और उसे बुलंदशहर के जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है. जब परिजन अस्पताल पहुंचे, तो वहां विनोद का शव मिला और उसे लाने वाली महिला का कहीं पता नहीं था.

होटल और पार्क से जुड़े घटनाक्रम

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अस्पताल पहुंचने से पहले विनोद अपनी महिला मित्र के साथ शहर के एक होटल में गया था. आरोप है कि वहां विनोद ने शक्तिवर्धक दवाओं का ओवरडोज ले लिया. इसके बाद दोनों शहर के मलका पार्क पहुंचे, जहां अचानक विनोद की तबीयत बिगड़ने लगी.

जांचकर्ताओं को संदेह है कि दवाओं के ओवरडोज के कारण विनोद का रक्तचाप (Blood Pressure) बढ़ गया होगा, जिससे उसे दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ा. हालांकि, मौत के सटीक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी.

शव छोड़कर फरार हुई महिला मित्र

अस्पताल कर्मियों के अनुसार, जो महिला विनोद को लेकर आई थी, उसने खुद को उसकी पत्नी बताया था. जैसे ही डॉक्टरों ने विनोद को मृत घोषित किया, महिला वहां से चुपचाप गायब हो गई. महिला का इस तरह अस्पताल से भाग जाना मामले को और अधिक संदिग्ध बना रहा है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर उस महिला की तलाश कर रही है.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह साफ हो पाएगी. फिलहाल पुलिस उस होटल के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है जहां युवक रुका था.