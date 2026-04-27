Mumbai Shocker: मुंबई में दर्दनाक हादसा, संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत, इलाके में हड़कंप
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

मुंबई, 27 अप्रैल: महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजधानी मुंबई (Mumbai) में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां संदिग्ध फूड पॉइजनिंग (Suspected Food Poisoning) (खाद्य विषाक्तता) के कारण एक ही परिवार के चार सदस्यों की जान चली गई. पुलिस के अनुसार, कल परिवार के सभी सदस्यों को अचानक उल्टी और जी मिचलाने की शिकायत हुई, जिसके बाद उनकी स्थिति तेजी से बिगड़ती गई. अस्पताल ले जाने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, परिवार ने घर पर ही भोजन किया था, जिसके कुछ समय बाद ही सभी की तबीयत खराब होने लगी. चश्मदीदों और पड़ोसियों ने बताया कि परिवार के सदस्यों को लगातार उल्टियां हो रही थीं. पुलिस को संदेह है कि रात के खाने में किसी जहरीले तत्व या खराब खाद्य सामग्री के कारण यह गंभीर फूड पॉइजनिंग हुई होगी. यह भी पढ़ें: Marine Drive Road Accident: मुंबई के मरीन ड्राइव पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बाइक ने राहगीर को मारी टक्कर, 3 की मौत; VIDEO

संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत

पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच

मुंबई पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शवों का पोस्टमार्टम आज संपन्न हो गया है. अब विसरा रिपोर्ट और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत के सटीक कारणों और भोजन में मौजूद विषाक्त पदार्थों का पता चल सके.

पुलिस की कार्रवाई और जांच के बिंदु

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने घर से बचे हुए खाने के नमूने एकत्र किए हैं, जिन्हें लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या कच्चा सामान (राशन) कहीं बाहर से खरीदा गया था या इसमें किसी तरह की मिलावट की आशंका है.

पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया, 'हमने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल परिवार के अन्य रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है.' यह भी पढ़ें: Jharkhand Food Poisoning: झारखंड के गिरिडीह में गोलगप्पा खाने से मातम, फूड पॉइजनिंग से एक मासूम की मौत, 18 लोग अस्पताल में भर्ती

सावधानी और विशेषज्ञों की राय

गर्मी के मौसम में फूड पॉइजनिंग के मामले अक्सर बढ़ जाते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि बासी भोजन के सेवन से बचें और कच्चे मांस, डेयरी उत्पादों व सब्जियों के भंडारण में विशेष सावधानी बरतें. इस घटना ने स्थानीय निवासियों को गहरे सदमे में डाल दिया है, और प्रशासन ने लोगों से खाद्य सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की अपील की है.