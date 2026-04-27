Marine Drive Road Accident: मुंबई के मरीन ड्राइव पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बाइक ने राहगीर को मारी टक्कर; 3 की मौत; VIDEO

Marine Drive Road Accident: दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में सोमवार तड़के एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई. एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी. इस हृदयविदारक घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक, उसके पीछे बैठी युवती और बुजुर्ग राहगीर-तीनों की जान चली गई. पुलिस के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 5:45 बजे एन एस रोड (N S Road) स्थित पारसी जिमखाना जंक्शन सिग्नल पर हुआ.
सिग्नल तोड़कर दौड़ रही थी बाइक
शुरुआती जांच और चश्मदीदों के मुताबिक, मोटरसाइकिल काफी तेज गति में थी और लापरवाही से चलाई जा रही थी. पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार, बाइक सवार ने लाल सिग्नल की परवाह नहीं की और सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों सड़क पर दूर जा गिरे.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
हादसे के बाद घटनास्थल के कुछ वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें क्षतिग्रस्त वाहन और दुर्घटना की भयावहता देखी जा सकती है. पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है. इस घटना ने एक बार फिर मुंबई की सड़कों पर तड़के होने वाली ओवर-स्पीडिंग और यातायात नियमों की अनदेखी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
मरीन ड्राइव पर दर्दनाक हादसा
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— NDTV Marathi (@NDTVMarathi) April 27, 2026
अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम
हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों घायलों को पास के जीटी अस्पताल (GT Hospital) पहुंचाया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मरीन ड्राइव पुलिस के मुताबिक, टक्कर का प्रभाव इतना घातक था कि मौके पर ही काफी खून बह गया था और तीनों में से किसी को बचने का मौका नहीं मिला.
पुलिस की कार्रवाई
मरीन ड्राइव पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है. पुलिस अब इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हादसे के समय बाइक की सही गति और परिस्थितियों का सटीक पता लगाया जा सके. मृतकों के परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया जारी है.