Mumbai Road Accident: मुंबई में तेज रफ्तार BEST बस का कहर, 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला की चपेट में आने से मौत, चालक गिरफ्तार

Credit-(Wikimedia Commons)

Mumbai Road Accident: मुंबई के मुलुंड इलाके में तेज रफ्तार BEST बस की लापरवाही के कारण 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला उषा जमनदास खेड़ाणी की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा पी.के. रोड पर उस समय हुआ जब वह बिलेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए निकली थीं और BEST बस (MH 01 EM 3879) ने उन्हें टक्कर मार दी.

टक्कर से गंभीर चोटें आईं

पुलिस के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 10:20 बजे हुआ. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस महिला के बाएँ हाथ और पैर पर से गुजर गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. घटना के तुरंत बाद मुलुंड पुलिस ने उन्हें अग्रवाल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Road Accident: नवी मुंबई में तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत, आठ घायल

चालक पर लापरवाही का मामला दर्ज

मुलुंड पुलिस ने बस चालक अनिकेत बालाराम आंब्रे (34) को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) और 281 तथा मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया.शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चालक ने लापरवाही और तेज गति से बस चलाते हुए उषा खेड़ाणी की जान ली.