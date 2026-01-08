Prince Narula Arrested? क्या वाकई गिरफ्तार हुए प्रिंस नरूला, वायरल VIDEO पर एक्टर ने खुद बताई खबर की सच्चाई

(photo Credits Twitter)

Prince Narula Arrested? 'बिग बॉस 9' और 'रोडीज' जैसे कई रियलिटी शोज के विजेता प्रिंस नरूला गुरुवार को अचानक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए. दरअसल, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें प्रिंस नरूला को पुलिस घेरे में देखा जा सकता है. वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर यह कयास लगाए जाने लगे कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने किसी विवाद के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, अब इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है.

दिल्ली पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई

वायरल वीडियो के साथ यह भ्रामक दावा किया जा रहा था कि दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एक मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने के दौरान हुए बवाल के मामले में प्रिंस नरूला को हिरासत में लिया गया है. लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने ऐसी किसी भी गिरफ्तारी से इनकार किया है. यह भी पढ़े: Big Boss 19: बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब: ‘आप हंसते रहें, मैं जीतती रहूंगी’

क्या वाकई गिरफ्तार हुए प्रिंस नरूला

Delhi Police detains influencer Prince Narula for allegedly spreading false claims about a mosque demolition to provoke unrest.#Princenarula #FukraInsaan #MunawarFaruqui #LaughterChefs pic.twitter.com/NDjcYyJjiw — Abhishek Raosahab (@abhi_r_ydv07) January 8, 2026

'ब्रांड शूट' का हिस्सा था वीडियो

प्रिंस नरूला ने अपनी गिरफ्तारी की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. 'टेली चक्कर' (Telly Chakkar) से बातचीत में प्रिंस ने स्पष्ट किया कि वायरल हो रही क्लिप किसी कानूनी कार्रवाई की नहीं, बल्कि उनके एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट की है. उन्होंने कहा, "मैं गिरफ्तार नहीं हुआ हूं। यह वीडियो केवल एक ब्रांड शूट का हिस्सा था.

कैसे फैला भ्रम?

वीडियो में प्रिंस काफी गंभीर मुद्रा में नजर आ रहे थे और उनके आसपास पुलिस की वर्दी में कुछ लोग मौजूद थे। कैमरे और भीड़ की मौजूदगी ने इसे और भी वास्तविक बना दिया. कई सोशल मीडिया हैंडल्स ने बिना किसी तथ्य की जांच किए इस क्लिप को "ब्रेकिंग न्यूज" के तौर पर साझा करना शुरू कर दिया, जिससे उनके प्रशंसकों में हड़कंप मच गया.

रियलिटी शोज के 'किंग' हैं प्रिंस

प्रिंस नरूला को टीवी जगत में रियलिटी शोज का बादशाह माना जाता है. उन्होंने 'रोडीज एक्स2', 'स्प्लिट्सविला 8' और 'बिग बॉस 9' जीतकर एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है.वर्तमान में वह विभिन्न विज्ञापनों, म्यूजिक वीडियो और टीवी शोज में सक्रिय हैं। इस सफाई के बाद उनके फैंस ने राहत की सांस ली है और स्पष्ट हो गया है कि यह महज एक अफवाह थी.