Madhu Malhotra Dies: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मधु मल्होत्रा नहीं रहीं, मुंबई में 72 साल की उम्र में निधन
Actress Madhu Malhotra dies (Photo Credits: LatestLY)

Madhu Malhotra Dies:  हिंदी सिनेमा की जानी-मानी चरित्र अभिनेत्री मधु मल्होत्रा का 13 मार्च, 2026 को मुंबई में निधन हो गया. वह 72 वर्ष की थीं. उन्हें 1983 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हीरो' के सदाबहार गीत 'लंबी जुदाई' में उनके यादगार अभिनय के लिए जाना जाता है. शनिवार, 14 मार्च को मुंबई के ओशिवारा श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया.

उम्र संबंधी बीमारियों से थीं पीड़ित

हालांकि उनके परिवार ने मृत्यु के सटीक कारण का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार वह पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं. अभिनेत्री के निधन के बाद उनके परिवार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार की जानकारी साझा की थी.  यह भी पढ़े:  Khaleda Zia Dies: नहीं रहीं बांग्लादेश की पहली महिला PM खालिदा जिया, 80 साल की उम्र में लंबी बीमारी के चलते निधन

1975 में शुरू हुआ था फिल्मी सफर

भारत में जन्मी मधु मल्होत्रा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1975 में रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म 'अंधेरा' से की थी. उन्होंने 1970, 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत तक 100 से अधिक फिल्मों में काम किया. मुख्य भूमिकाओं में कम दिखने के बावजूद, उन्होंने अपनी दमदार सहायक भूमिकाओं से दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ी.

उनके करियर की प्रमुख फिल्मों में 'विश्वनाथ' (1978), 'द ग्रेट गैम्बलर' (1979), 'कर्ज' (1980), 'सत्ते पे सत्ता' (1982), 'विधाता' (1982) और 'गुलाम' (1998) जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

'लंबी जुदाई' और 'हीरो' से मिली बड़ी पहचान

मधु मल्होत्रा के करियर का सबसे प्रतिष्ठित पल सुभाष घई की फिल्म 'हीरो' में आया. इस फिल्म के दर्द भरे गीत "लंबी जुदाई" में उनके जिप्सी लुक और भावुक अभिनय को आज भी याद किया जाता है. पाकिस्तानी लोक गायिका रेशमा द्वारा गाए गए इस गाने ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. इसके अलावा, फिल्म 'सत्ते पे सत्ता' के गाने "मौसम मस्ताना" में पेंटल के साथ उनकी जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया था.

सिनेमा जगत में शोक की लहर

पिछले कुछ वर्षों से वह सार्वजनिक जीवन से दूर थीं, लेकिन उनके निधन की खबर आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. फिल्म जगत उन्हें एक पेशेवर कलाकार के रूप में याद कर रहा है, जिन्होंने अपनी छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिकाओं से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया.