Divyanka Tripathi Pregnancy: दिव्यांका त्रिपाठी के घर जल्द गूंजने वाली है किलकारी? शादी के 10 साल बाद मां बनने की खबरों से चर्चा में एक्ट्रेस

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Divyanka Tripathi Pregnancy: टेलीविजन जगत की लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह कपल जल्द ही माता-पिता बनने वाला है. शादी के करीब 10 साल बाद आई इस खबर ने उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के बीच उत्साह का माहौल बना दिया है. हालांकि, इस बारे में अभी तक दिव्यांका या विवेक की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

जल्द होगी गोदभराई की रस्म?

सूत्रों के अनुसार, परिवार में नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जल्द ही करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में दिव्यांका की 'गोदभराई' (Baby Shower) की रस्म आयोजित की जा सकती है. पिछले कुछ समय से दिव्यांका ने अपनी सार्वजनिक उपस्थिति और सोशल मीडिया पर एक्टिविटी में बदलाव किया है, जिससे इन अटकलों को और बल मिला है. यह भी पढ़े: Seema Haider Pregnancy News: सीमा हैदर फिर हुईं प्रेग्नेंट, अब छठे बच्चे की बनेंगी मां; सचिन मीणा के घर में खुशी का माहौल (Watch Video)

फैंस के बीच खुशी का माहौल

दिव्यांका त्रिपाठी को 'ये है मोहब्बतें' की 'इशिता भल्ला' के रूप में घर-घर में प्यार मिला है. जैसे ही उनकी प्रेग्नेंसी की खबरें वायरल हुईं, सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों ने उन्हें बधाइयां देना शुरू कर दिया है. फैंस इस कपल के लिए बेहद खुश हैं और उनके आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं. विवेक दहिया और दिव्यांका की जोड़ी को टीवी इंडस्ट्री की सबसे संतुलित और प्यारी जोड़ियों में गिना जाता है.

10 साल पहले हुई थी शादी

दिव्यांका और विवेक दहिया ने 8 जुलाई 2016 को भोपाल में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी. दोनों की मुलाकात 'ये है मोहब्बतें' के सेट पर हुई थी और वहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी. शादी के एक दशक बाद परिवार के विस्तार की इन खबरों ने प्रशंसकों को भावुक कर दिया है.

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब विवेक दहिया से परिवार बढ़ाने के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने सकारात्मक संकेत दिए थे. अब इन ताजा खबरों ने उन चर्चाओं को हकीकत में बदलने की उम्मीद जगा दी है.