Rihanna Cow Feeding Pic: गाय को चारा खिलाते हुए मशहूर सिंगर रिहाना की तस्वीर वायरल, 4.3 लाख के काफस्किन डियोर बैग पर भड़के यूजर्स; लोगों ने किया ट्रोल

Rihanna Cow Feeding Pic

Rihanna Cow Feeding Pic: ग्लोबल पॉप स्टार और बिजनेस टाइकून रिहाना (Rihanna) इन दिनों भारत में अपने ब्यूटी ब्रांड 'फेन्टी ब्यूटी' (Fenty Beauty) को लॉन्च करने के सिलसिले में चर्चा में हैं. इस दौरान मुकेश अंबानी के निवास 'एंटीलिया' में उनकी मेहमाननवाजी की कई तस्वीरें सामने आईं. हालांकि, एक खास तस्वीर ने इंटरनेट पर विवाद खड़ा कर दिया है. वायरल फोटो में रिहाना एक गाय को चारा खिलाती दिख रही हैं, लेकिन उनके हाथ में मौजूद लग्जरी 'डियोर' (Dior) बैग ने लोगों का ध्यान खींच लिया, जो कथित तौर पर बछड़े की खाल (Calfskin) से बना है.

क्या है पूरा विवाद?

रिहाना जब अंबानी परिवार से मिलने एंटीलिया पहुंचीं, तब उन्होंने वहां कई पारंपरिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया. उन्होंने पूजा की, आरती उतारी और फूलों की होली भी खेली. इसी दौरान की एक फोटो वायरल हुई जिसमें वह गाय को घास खिला रही हैं. विवाद तब शुरू हुआ जब यूजर्स ने नोटिस किया कि जिस बैग को उन्होंने पकड़ा है, उसकी कीमत लगभग 4.3 लाख रुपये है और वह बछड़े और भेड़ की खाल (Calfskin and Lambskin) से बना है. सोशल मीडिया पर इसे 'दोहरा मापदंड' और 'क्रूर विडंबना' बताया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर 'X' यूजर्स की तीखी प्रतिक्रिया

जैसे ही यह फोटो प्लेटफॉर्म 'X' और इंस्टाग्राम पर वायरल हुई, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "यहाँ विडंबना की हजारों मौतें हो गईं." वहीं एक अन्य ने लिखा, "उम्मीद है कि गाय अपने ही वंश की खाल से बने इस बैग को नहीं पहचान पाएगी."

देखें फोटो

Rihanna feeding a cow while holding a cowhide Dior bag 😭🙏🏻 pic.twitter.com/Iz8IcUhJwu — narsa.🪺 (@rathor7_) April 27, 2026

हालांकि, कुछ यूजर्स ने रिहाना का बचाव भी किया. समर्थकों का कहना है कि लग्जरी फैशन की दुनिया में लेदर का इस्तेमाल आम है और गाय को खिलाना एक मानवीय व्यवहार है, इसे बैग से जोड़कर देखना गलत है.

एंटीलिया में रिहाना का भव्य स्वागत

रिहाना की इस यात्रा का उद्देश्य व्यावसायिक होने के साथ-साथ निजी भी रहा. अंबानी परिवार के सदस्य ईशा अंबानी, श्लोका मेहता, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी ने उनकी मेजबानी की. वहां उनके स्वागत के लिए विशेष डांस परफॉर्मेंस का आयोजन किया गया था. रिहाना ने भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान दिखाते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की, लेकिन बैग वाले मामले ने उनके इस दौरे को विवादों की तरफ मोड़ दिया.

सांस्कृतिक प्रतीक और लग्जरी फैशन का टकराव

विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद केवल एक बैग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक संवेदनशीलता और वैश्विक लग्जरी ब्रांड्स के बीच के अंतर को दर्शाता है. भारत में गाय को पवित्र माना जाता है, ऐसे में पशु की खाल से बने उत्पादों का प्रदर्शन करते हुए उसे चारा खिलाना कई लोगों को नागवार गुजरा है. फिलहाल रिहाना या उनकी टीम की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.