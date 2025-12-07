Seema Haider Pregnancy News: सीमा हैदर फिर हुईं प्रेग्नेंट, अब छठे बच्चे की बनेंगी मां; सचिन मीणा के घर में खुशी का माहौल (Watch Video)

Seema Haider Pregnancy News: पाकिस्तान से अपने चार बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में है. इस बार वजह है उनकी प्रेग्नेंसी. ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रहने वाले सचिन मीणा ने खुद यह जानकारी दी है कि सीमा सात महीने की प्रेग्नेंट है और फरवरी 2026 में वह उनके दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं. सचिन ने यूट्यूब पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि हाल ही में दोनों डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे, जहां डॉक्टर ने बताया कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

ये भी पढें: Unnao: मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर ‘बैड टच’ का छात्रा ने लगाया आरोप, छात्रों ने किया उन्नाव में हंगामा: VIDEO

सीमा हैदर एक बार फिर हुईं प्रेग्नेंट

पहली बेटी मीरा के बाद अब दूसरा बच्चा आने वाला

सचिन ने बताया कि पिछले साल मार्च में सीमा ने उनकी पहली बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम मीरा रखा गया. अब एक बार फिर घर में खुशखबरी आने वाली है. डॉक्टर के मुताबिक सीमा में हल्की कैल्शियम की कमी है, लेकिन दवा और सही डाइट से यह जल्द ही ठीक हो जाएगी. परिवार अब नए मेहमान के स्वागत की तैयारी में लग गया है.

प्यार की कहानी जिसने बनाया सीमा को भारत की बहू

गौरतलब है कि सीमा हैदर साल 2023 में नेपाल के रास्ते भारत आई थी. दोनों की मुलाकात PUB-G गेम के दौरान हुई थी, जो धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई. सचिन से शादी करने के लिए ही सीमा पाकिस्तान छोड़कर नेपाल पहुंची, जहां दोनों ने शादी की और उसके बाद सीमा भारत पहुंची. शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामला सुर्खियों में आ गया था.

जांच के बाद क्लीन चिट, लेकिन विवाद अब भी जारी

भारत आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा से कई दौर की पूछताछ की, लेकिन कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली. हालांकि सीमा का पहला पति गुलाम हैदर अब भी बच्चों की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. वहीं सीमा ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया है और वह सचिन के साथ अपने नए परिवार के साथ यहीं बसना चाहती है.