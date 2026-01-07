Lalu Yadav’s Grandson Aditya Leaves For Military Training: लालू प्रसाद यादव के पोते आदित्य ने सिंगापुर में शुरू की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट

मुंबई, 7 जनवरी: आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य के बेटे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पोते आदित्य ने आधिकारिक तौर पर सिंगापुर में अपना बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दिया है. इस खबर की पुष्टि रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर की थीं, जिसमें मुंडा सिर के साथ आदित्य की तस्वीरें थीं. रोहिणी ने बताया कि 18 साल की उम्र में प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका बड़ा बेटा आदित्य दो साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए रवाना हुआ है. बेटी रोहिणी की नाराजगी पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी, बोले 'यह परिवार का अंदरूनी मामला'

सिंगापुर के कानून के तहत, 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर सभी पुरुष नागरिकों और दूसरी पीढ़ी के स्थायी निवासियों के लिए राष्ट्रीय सेवा (एनएस) एक अनिवार्य आवश्यकता है. आदित्य, जो विस्तारित यादव राजनीतिक परिवार का हिस्सा है, शहर-राज्य के हजारों अन्य युवाओं में शामिल हो जाता है, जिन्हें सिंगापुर सशस्त्र बल (एसएएफ), सिंगापुर पुलिस बल (एसपीएफ), या सिंगापुर नागरिक सुरक्षा बल (एससीडीएफ) में दो साल की सेवा करनी होगी.

आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है , आज अपनी प्री - यूनिवर्सिटी ( Pre - University ) की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में हमारा बड़ा बेटा आदित्य 2 साल की Basic Military Training के लिए गया है .. आदित्य .. तुम बहादुर , साहसी और अनुशासन के साथ रहने वाले हो, जाओ कमाल कर दिखाओ… pic.twitter.com/itVx1DPQWi — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) January 5, 2026

जानें नामांकन और ट्रेनिंग प्रोसेस

सिंगापुर में सैन्य भर्ती की प्रक्रिया आम तौर पर तब शुरू होती है जब एक पुरुष निवासी 16.5 वर्ष का हो जाता है, जिस बिंदु पर उन्हें राष्ट्रीय सेवा के लिए पंजीकरण कराना होगा. एक बार जब वे 18 वर्ष के हो जाते हैं, तो उन्हें औपचारिक रूप से बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण (बीएमटी) में भर्ती किया जाता है.

प्रशिक्षण का यह प्रारंभिक चरण नागरिकों को सैन्य जीवन में परिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें कठोर शारीरिक कंडीशनिंग, हथियार संचालन और फील्ड क्राफ्ट शामिल है. किसी भर्ती की शारीरिक फिटनेस और विशेषज्ञता के आधार पर, यह मूलभूत प्रशिक्षण आम तौर पर उनकी दो साल की शेष सेवा के लिए विशिष्ट इकाइयों में तैनात होने से पहले नौ से उन्नीस सप्ताह तक चलता है.

क्या है सिंगापुर की राष्ट्रीय सेवा

राष्ट्रीय सेवा सिंगापुर की रक्षा नीति की आधारशिला है. भर्ती अधिनियम इसे अनिवार्य बनाता है, और सेवा देने में विफलता या भर्ती से बचने का प्रयास करना एक आपराधिक अपराध है जिसके लिए जुर्माना और कारावास हो सकता है.

जबकि कुछ व्यक्ति अपनी पूर्व-विश्वविद्यालय शिक्षा को पूरा करने के लिए स्थगन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लगभग सभी पात्र पुरुषों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने या स्थायी कार्यबल में प्रवेश करने से पहले अपनी सेवा पूरी करनी होगी. दो साल का पूर्णकालिक कार्यकाल पूरा होने पर, कार्मिक "ऑपरेशनली रेडी नेशनल सर्विसमैन" (ओआरएनएस) में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे उन्हें कई वर्षों तक वार्षिक प्रशिक्षण चक्र में भाग लेने की आवश्यकता होती है.

रोहिणी आचार्य, जो अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रहती हैं, ने अपने बेटे की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया और इस क्षण को एक महत्वपूर्ण संस्कार बताया. ऑनलाइन साझा की गई तस्वीरों में परिवार को आदित्य का समर्थन करते हुए दिखाया गया है क्योंकि वह प्रशिक्षण शिविर के लिए प्रस्थान कर रहा है, जो भर्ती अवधि के दौरान सिंगापुर में परिवारों के लिए एक आम दृश्य है.

जबकि लालू यादव का परिवार भारत के बिहार में राजनीतिक परिदृश्य के केंद्र में है, यह विकास विदेश में रहने वाली युवा पीढ़ी के दोहरे जीवन को उजागर करता है. आदित्य की नियुक्ति सिंगापुर के निवासियों पर लगाए गए सख्त नागरिक कर्तव्यों की याद दिलाती है, चाहे उनकी राजनीतिक वंशावली या पृष्ठभूमि कुछ भी हो।