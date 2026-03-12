New Zealand vs South Africa T20I Series 2026 Live Telecast and Streaming in India: भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, यहां जानें पूरी डिटेल

New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team T20I Series 2026 Live Telecast and Streaming: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के समापन के बाद अब क्रिकेट फैंस को एक और रोमांचक टी20 सीरीज देखने को मिलेगी. न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में दोनों टीमें शानदार फॉर्म के साथ उतरेंगी. न्यूजीलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उपविजेता रही थी, जबकि साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने भी टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण तक पहुंचकर दमदार प्रदर्शन किया था. ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाली यह टी20 सीरीज काफी रोमांचक रहने की उम्मीद है. Bangladesh vs Pakistan ODI Stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका टी20 इंटरनेशनल हेड-टू-हेड (NZ vs SA Head to Head in T20Is)

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 19 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पलड़ा भारी रहा है. दक्षिण अफ्रीका ने 12 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को 7 मुकाबलों में जीत मिली है.

भारत में न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज 2026 का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से जुड़े इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबलों के प्रसारण अधिकार मुख्य रूप से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. इस सीरीज का टीवी पर सीधा प्रसारण Sony Sports TEN 1 चैनल पर किया जाएगा.

ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज 2026 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा क्रिकेट फैंस FanCode ऐप और वेबसाइट के जरिए भी इस सीरीज के मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

अन्य देशों में कहां देखें मैच?

साउथ अफ्रीका में इस सीरीज के मुकाबलों का प्रसारण SuperSport पर किया जाएगा. वहीं न्यूजीलैंड में दर्शक इन मुकाबलों को Sky Sport चैनल पर लाइव देख सकेंगे.

न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज 2026 की मुख्य जानकारी

इवेंट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टी20 सीरीज 2026

टीवी ब्रॉडकास्टर (भारत): Sony Sports Network TEN 1

लाइव स्ट्रीमिंग (भारत): SonyLIV और FanCode

कॉमेंट्री भाषा: अंग्रेजी

हालिया टी20 वर्ल्ड कप प्रदर्शन: न्यूजीलैंड (उपविजेता), साउथ अफ्रीका (सेमीफाइनलिस्ट)

न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज 2026 का प्रीव्यू

यह टी20 सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके जरिए वे आगामी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का आकलन कर सकेंगी. साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तानी एडेन मार्करम (Aiden Markram) कर रहे हैं और टीम के पास दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं.

वहीं न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है. न्यूजीलैंड की टीम टी20 फॉर्मेट में अपनी अनुशासित रणनीति और संतुलित गेंदबाजी आक्रमण के लिए जानी जाती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाली यह टी20 सीरीज क्रिकेट फैंस के लिए बेहद रोमांचक साबित हो सकती है.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.