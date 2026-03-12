PM Modi To Visit Assam And West Bengal: अगले दो दिन असम और पश्चिम बंगाल में रहेंगे पीएम मोदी, महत्वपूर्ण परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन
पीएम मोदी (Photo Credits: X/@PMOIndia)

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले दो दिन (13-14 मार्च) को असम और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे. प्रधानमंत्री दोनों राज्यों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे. पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं अगले दो दिनों में असम और पश्चिम बंगाल में कोकराझार, गुवाहाटी, सिलचर और कोलकाता में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उपस्थित रहूंगा. ये कार्यक्रम इन राज्यों के लोगों से बातचीत करने का एक शानदार अवसर प्रदान करेंगे. विभिन्न विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया जाएगा. UPSC Civil Services Exam Result 2025: यूपीएससी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पीएम मोदी ने दी बधाई, असफल उम्मीदवारों को दिया हौसला

वहीं, एक्स पर दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं कोकराझार में आने के लिए उत्सुक हूं, जो बोडो संस्कृति से जुड़ा एक समृद्ध स्थान है. असम माला 3.0 सहित महत्वपूर्ण सड़क संपर्क परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, जिससे अंतर-राज्यीय संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा. तीन नई रेल सेवाओं, कामाख्या-चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस और नारंगी-अगरतला एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 मार्च 2026 को असम का दौरा करेंगे. इस दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में 47,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे, आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे और उन्हें हरी झंडी दिखाएंगे.

13 मार्च को दोपहर लगभग 1:30 बजे, प्रधानमंत्री कोकराझार में भूमि पूजन करेंगे, आधारशिला रखेंगे, और 4,570 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. उसी दिन बाद में, शाम लगभग 5 बजे गुवाहाटी में, प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे और लगभग 19,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

क्षेत्र में सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, प्रधानमंत्री लगभग 16,990 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 420 किलोमीटर से अधिक की कुल लंबाई वाली कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. उद्घाटन की जा रही परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल और झारखंड में एनएच-19 और पश्चिम बंगाल में एनएच-114 के खंड शामिल हैं. इन परियोजनाओं से सड़क सुरक्षा में सुधार, यात्रा समय में कमी, भीड़भाड़ और प्रदूषण में कमी, क्षेत्रीय संपर्क में वृद्धि, पर्यटन को बढ़ावा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है.