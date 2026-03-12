LPG बुकिंग के बावजूद नहीं मिला सिलेंडर? इंडेन, एचपी और भारत गैस से ऐसे करें शिकायत; जानें बुकिंग के नए नियम

LPG सिलेंडर (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली: मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) (Middle East) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions) के कारण ईंधन आपूर्ति (Fuel Supply) में संभावित बाधाओं को देखते हुए भारत सरकार ने घरेलू एलपीजी (Domestic LPG) सिलिंडर रिफिल के लिए नए नियम लागू किए हैं. इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शिपिंग मार्गों में अनिश्चितता के बीच घरेलू आपूर्ति को स्थिर रखना और जमाखोरी को रोकना है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अब एलपीजी रिफिल बुकिंग के बीच अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि (Waiting Period) को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है.

अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने लाल सागर और हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवहन मार्गों को प्रभावित किया है, जिसके चलते एहतियातन यह कदम उठाया गया है. यह भी पढ़ें: LPG Row: संसद में एलपीजी और ईंधन की कमी पर संग्राम, विपक्ष ने लगाया किल्लत और महंगाई का आरोप, सत्ता पक्ष ने कहा- 'घबराने की जरूरत नहीं'

क्यों बदला गया रिफिल का नियम?

भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, जो मुख्य रूप से मध्य पूर्व के क्षेत्रों से होकर गुजरता है. आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि:

घरेलू उपभोक्ताओं को समान रूप से सिलिंडर उपलब्ध हों.

'पैनिक बुकिंग' और कालाबाजारी पर लगाम लगाई जा सके.

व्यावसायिक उपयोग के बजाय घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी जाए.

अगर डिलीवरी में देरी हो तो क्या करें?

सरकार ने वितरकों (Distributors) को सख्त चेतावनी दी है कि वे ग्राहकों से अधिक शुल्क न वसूलें और न ही जानबूझकर डिलीवरी में देरी करें. उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक चालान (Invoice) पर सूचीबद्ध राशि से अधिक एक भी पैसा न दें.

यदि आपकी कन्फर्म बुकिंग के बाद भी समय पर सिलिंडर नहीं मिलता है या डीलर अतिरिक्त पैसे की मांग करता है, तो आप सीधे अपनी गैस कंपनी की हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं.

एलपीजी शिकायत हेल्पलाइन नंबर (LPG Helpline Numbers)

उपभोक्ता देरी या अन्य समस्याओं के लिए निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

इंडेन गैस (Indane Gas): * टोल-फ्री कस्टमर केयर: 1800-2333-555 गैस लीकेज आपातकालीन नंबर: 1906

* टोल-फ्री कस्टमर केयर: 1800-2333-555 भारत गैस (Bharat Gas): * स्मार्टलाइन नंबर: 1800-22-4344 (यह 24x7 हेल्पलाइन है)

* स्मार्टलाइन नंबर: 1800-22-4344 (यह 24x7 हेल्पलाइन है) एचपी गैस (HP Gas): * हेल्पलाइन नंबर: 1800-233-3555

उपभोक्ता संबंधित प्रदाता के ऑनलाइन पोर्टल पर भी "रिफिल नॉट डिलीवर्ड" (Refill Not Delivered) या "सप्लाई में देरी" जैसी श्रेणियों के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यह भी पढ़ें: LPG Cylinder Price: दिल्ली में रसोई गैस की कीमतों में बड़ा उछाल, घरेलू सिलिंडर 913 रुपये का हुआ; कमर्शियल गैस के दाम 144 रुपये बढ़े

उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए सहायता

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी किसी भी समस्या के लिए इन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं:

टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-233-3555

1800-233-3555 उज्ज्वला विशेष हेल्पलाइन: 1800-266-6696

घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है. व्यावसायिक सिलिंडर पर निर्भर रेस्तरां और होटलों की जरूरतों की समीक्षा के लिए तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के तीन कार्यकारी निदेशकों की एक समिति बनाई गई है.

हालांकि कई शहरों में लंबी कतारें और बुकिंग रद्द होने की खबरें आई हैं, लेकिन अधिकारियों ने जनता को आश्वासन दिया है कि भारत के पास पर्याप्त एलपीजी भंडार है और घबराने की आवश्यकता नहीं है.