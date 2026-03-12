Lucknow Shocker: लखनऊ में रूह कंपा देने वाली वारदात, महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या; बचाने आए दिव्यांग मासूम बेटे को भी उतारा मौत के घाट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में अपराध (Crime) का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है. शहर के एक इलाके में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर एक महिला के साथ दुष्कर्म (Rape) किया और बाद में उसकी व उसके दृष्टिबाधित (दिव्यांग) बेटे (Visually Impaired Son) की बेरहमी से हत्या (Murder) कर दी. पुलिस ने सोमवार को मामला सामने आने के बाद आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतका अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे के साथ रह रही थी. आरोपी भी उसी के पड़ोस में रहता था. जांचकर्ताओं का मानना है कि कुछ दिन पहले हुए विवाद के बाद से पीड़ित महिला और संदिग्ध के बीच तनाव चल रहा था. महिला के भाई ने बताया कि उसने शाम को अपने भांजे से बात की थी, लेकिन उसके बाद से फोन कवरेज क्षेत्र से बाहर बताने लगा. यह भी पढ़ें: Kanpur Shocker: मकान मालिक ने महिला किरायेदार का किया रेप, पीड़िता ने पुलिस को सुनाई आपबीती; आरोपी गिरफ्तार

टब में डूबा मिला मासूम का शव

परिजनों को जब काफी समय तक कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने एक पड़ोसी को घर जाकर देखने के लिए कहा. पड़ोसी ने जब घर के भीतर प्रवेश किया तो उसके होश उड़ गए. अंदर महिला और उसके बेटे के शव पड़े थे। मासूम बच्चे का शव पानी से भरे एक टब में मिला.

शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि जब महिला के साथ दरिंदगी हो रही थी, तब उसके आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बेटे ने माँ को बचाने का प्रयास किया होगा, जिसके बाद आरोपी ने उसकी भी हत्या कर दी.

शादी से इनकार बना हत्या की वजह

मृतका के भाई ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसकी बहन पर बार-बार शादी के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन बहन ने हर बार उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था. परिवार को संदेह है कि इसी गुस्से और रंजिश में आकर आरोपी ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला के साथ दुष्कर्म और फिर गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है.

CCTV फुटेज में कैद हुआ आरोपी

पुलिस को इलाके के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज से महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं. फुटेज के अनुसार, महिला शाम करीब 7:25 बजे अपने घर में प्रवेश करती दिखी, जबकि आरोपी लगभग 7:31 बजे वहां पहुंचा. कुछ देर बाद के फुटेज में वह घर से भागते हुए दिखाई दे रहा है और उसके कपड़े पानी से भीगे हुए नजर आ रहे हैं.

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.