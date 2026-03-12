Bangladesh vs Pakistan ODI Stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, 2nd ODI Match: पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान का बांग्लादेश दौरा 2026 का दूसरा वनडे मुकाबला कल यानी 13 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Shere Bangla National Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को आठ विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले को जीतकर बांग्लादेश की टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. वहीं, पाकिस्तान की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की कमान शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Pakistan, 2nd ODI Match Preview: कल बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा दूसरा वनडे, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने वाली यह वनडे सीरीज काफी अहम मानी जा रही है. पहले वनडे मुकाबले में बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी. अब दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम वापसी करने की कोशिश करेगी, जबकि बांग्लादेश की नजर सीरीज जीतने पर होगी.

पहले वनडे मुकाबले में तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 24 रन देकर 5 विकेट झटके. उनके इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान की टीम 30.4 ओवर में सिर्फ 114 रन पर सिमट गई. इसके बाद तंजीद हसन तमिम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में नाबाद 67 रन बनाए और टीम को आसान जीत दिलाई.

पाकिस्तान की बल्लेबाजी पहले मुकाबले में संघर्ष करती नजर आई. टीम में डेब्यू करने वाले बल्लेबाज साहिबजादा फरहान, माज़ सदाकत, शामिल हुसैन और अब्दुल समद बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके. ऐसे में दूसरे वनडे में पाकिस्तान की टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकती है और तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को मौका मिल सकता है.

दूसरी ओर बांग्लादेश की टीम पहले मुकाबले में मिली जीत के बाद उसी विजयी संयोजन के साथ मैदान में उतर सकती है और सीरीज में लगातार दूसरी जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी.

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान वनडे हेड-टू-हेड (BAN vs PAK ODI Head To Head Record)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 40 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पलड़ा भारी रहा है. पाकिस्तान की टीम ने 34 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, बांग्लादेश की टीम को 6 मैचों में जीत नसीब हुई है. बांग्लादेश ने साल 2015 में अपने घर पर पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 से वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रचा था. हालांकि इसके बाद खेले गए कुछ मुकाबलों में पाकिस्तान ने बाजी मारी थी.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा बांग्लादेश का हालिया प्रदर्शन

हाल के समय में बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. टीम के बल्लेबाजी क्रम में लिटन दास, नजमुल हुसैन शांतो और तौहीद हृदोय जैसे खिलाड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तास्किन अहमद और नाहिद राणा टीम के प्रमुख गेंदबाज माने जा रहे हैं.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा पाकिस्तान का हालिया प्रदर्शन

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हालिया वनडे प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है. टीम की बल्लेबाजी में मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और साहिबजादा फरहान जैसे खिलाड़ियों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी विभाग में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद टीम के प्रमुख हथियार माने जाते हैं. पिछले कुछ मुकाबलों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. ऐसे में दूसरे वनडे में भी दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.