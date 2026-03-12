IPL 2026 RCB Squad And Schedule: कैसी है विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु? यहां देखें पूरी टीम और पहले फेज का शेड्यूल

आरसीबी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

IPL 2026 RCB Squad and Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के आगाज का ऐलान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कर दिया है. फिलहाल टूर्नामेंट के पहले फेज का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें सभी टीमों के शुरुआती चार से पांच मुकाबलों की तारीख और वेन्यू का पता चल गया है. इस बार भी सबसे ज्यादा चर्चा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को लेकर हो रही है. IPL 2026 MI vs KKR: क्या हार्दिक पंड्या दिलाएंगे मुंबई इंडियंस को छठा खिताब? वानखेड़े में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी पहली भिड़ंत, जानें पूरा शेड्यूल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 साल के लंबे इंतजार के बाद पिछले सीजन में आईपीएल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था और अब टीम मौजूदा चैंपियन के तौर पर मैदान में उतरेगी. ऐसे में फैंस की नजरें एक बार फिर इस टीम पर टिकी हुई हैं. आइए जानते हैं कि आईपीएल 2026 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम कैसी है और पहले फेज में उसका शेड्यूल क्या रहने वाला है.

रजत पाटीदार कप्तान, लेकिन सबसे बड़े स्टार विराट कोहली

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछला आईपीएल खिताब रजत पाटीदार (Rajat Patidar) की कप्तानी में जीता था. हालांकि टीम की सबसे बड़ी पहचान अब भी विराट कोहली (Virat Kohli) ही हैं. विराट कोहली इस फ्रेंचाइजी के सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी हैं और लंबे समय से इस टीम का हिस्सा रहे हैं.

आईपीएल 2026 में भी विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. फिलहाल वह टीम से बाहर हैं, लेकिन जल्द ही भारत लौटकर टीम के कैंप से जुड़ने की उम्मीद है.

पहले ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से होगी भिड़ंत

आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला 28 मार्च को खेला जाएगा और इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) से होगा. यह मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा.

आमतौर पर टूर्नामेंट का पहला मैच पिछले सीजन की विजेता और उपविजेता टीमों के बीच खेला जाता है, लेकिन इस बार ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आमने-सामने होंगी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पहले से ही काफी मजबूत मानी जा रही है. इसके अलावा फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2026 की नीलामी में भी कुछ अहम खिलाड़ियों को शामिल कर टीम की कमजोरियों को दूर करने की कोशिश की है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मौजूदा चैंपियन इस सीजन में कैसा प्रदर्शन करती है.

आईपीएल 2026 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्क्वॉड: विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, अभिनंदन सिंह, जैकब बेथेल, नुवान तुषारा, रसिख डार, स्वप्निल सिंह, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओट्सवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का शेड्यूल (RCB IPL 2026 Schedule)

28 मार्च 2026 (शनिवार): रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - बेंगलुरु

05 अप्रैल 2026 (रविवार): रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - बेंगलुरु

10 अप्रैल 2026 (शुक्रवार): राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - गुवाहाटी

12 अप्रैल 2026 (रविवार): मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - मुंबई

आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मौजूदा चैंपियन के तौर पर मैदान में उतरेगी. ऐसे में टीम पर अपने खिताब को बचाने का दबाव भी रहेगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि विराट कोहली और रजत पाटीदार की मौजूदगी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सीजन में कैसा प्रदर्शन करती है.