Weather Forecast Today, March 13: उत्तर भारत में गर्मी का तेवर, पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार; जानें अपने शहर का हाल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

Weather Forecast Today, March 13: भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने शुक्रवार, 13 मार्च के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम (Weather) के अलग-अलग मिजाज की भविष्यवाणी की है. एक ओर जहाँ उत्तर-पश्चिम भारत (North-West India) के मैदानी इलाकों, गुजरात (Gujarat) और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भीषण गर्मी का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. आईएमडी के अनुसार, आज जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) और लद्दाख के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और ओलावृष्टि के साथ भारी वर्षा हो सकती है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, March 12: उत्तर भारत में समय से पहले गर्मी का सितम, पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार; जानें अपने शहर का हाल

उत्तर और मध्य भारत: सामान्य से अधिक रहेगा तापमान

आईएमडी के ताजा बुलेटिन के अनुसार, आज जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से 5-7 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है. वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी पारा सामान्य से 4-6 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहने का अनुमान है. गर्मी का यह सिलसिला आज रात तक जारी रहने की उम्मीद है, जिसके बाद एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के चलते मौसम में बदलाव आ सकता है.

महानगरों का हाल: दिल्ली-मुंबई में मौसम रहेगा शुष्क

देश के प्रमुख महानगरों की बात करें तो आज मौसम काफी हद तक साफ रहने वाला है. मौसम पूर्वानुमान सेवा 'विंडी' (Windy) के अनुसार:

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु: इन शहरों में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और गर्मी बढ़ेगी.

हैदराबाद और शिमला: इन दोनों शहरों के लिए भी आज बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

कोलकाता: यहाँ मौसम थोड़ा अलग रह सकता है। कोलकाता में आज 0.4 से 0.6 मिमी की हल्की बारिश होने की उम्मीद है.

मुंबई का मौसम आज, 13 मार्च

दिल्ली का मौसम आज, 13 मार्च

चेन्नई का मौसम आज, 13 मार्च

बेंगलुरु का मौसम आज, 13 मार्च

हैदराबाद का मौसम आज, 13 मार्च

कोलकाता का मौसम आज, 13 मार्च

शिमला का मौसम आज, 13 मार्च

पहाड़ों पर बर्फबारी और ओलावृष्टि की चेतावनी

पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में आज से लेकर 16 मार्च तक बारिश और बर्फबारी का दौर रुक-रुक कर जारी रह सकता है. विभाग ने चेतावनी दी है कि जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज तेज हवाओं के साथ ओले गिर सकते हैं. विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में आज भारी बारिश (Heavy Falls) का अलर्ट जारी किया गया है.

कल से बदलेगा मौसम का मिजाज

मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि 14 मार्च (शनिवार) से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करना शुरू करेगा. इसके प्रभाव से मैदानी इलाकों में तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है और कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने या हल्की बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है.