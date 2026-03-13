Petrol Price Today, March 13, 2026: दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में ईंधन के दाम स्थिर; जानें अपने शहर में पेट्रोल के ताजा रेट

प्रतीकात्मक तस्वीर Representative Image( Photo Credits: File Photo)

Petrol Price Today, March 13, 2026: भारत में तेल विपणन कंपनियों (Oil Marketing Companies) (OMCs) ने शुक्रवार, 13 मार्च 2026 को पेट्रोल की खुदरा कीमतों (Petrol Rates) को स्थिर रखा है. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जारी अस्थिरता और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, घरेलू बाजार में ईंधन के दाम पिछले स्तर पर ही बने हुए हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में पेट्रोल ₹94.77 प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि मुंबई (Mumbai) ₹103.54 प्रति लीटर की कीमत के साथ देश के सबसे महंगे मेट्रो बाजारों में बना हुआ है. यह भी पढ़ें: Petrol Price Today, March 12, 2026: पेट्रोल की कीमतों में स्थिरता बरकरार, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में आज के ताजा रेट जारी

प्रमुख शहरों में आज के पेट्रोल रेट (प्रति लीटर)

देश के विभिन्न शहरों में वैट (VAT) और स्थानीय करों के कारण कीमतों में अंतर देखा गया है. दक्षिण और पूर्व भारत के कुछ शहरों में कीमतें ₹100 के पार बनी हुई हैं.

आज की ताजा कीमतें:

शहर पेट्रोल की कीमत (₹) हैदराबाद 107.46 कोलकाता 105.41 जयपुर 104.69 मुंबई 103.54 बेंगलुरु 102.99 चेन्नई 100.80 गुरुग्राम 95.51 दिल्ली 94.77 लखनऊ 94.69

वैश्विक कच्चे तेल का प्रभाव और ओएमसी की रणनीति

इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी कंपनियां फिलहाल एक नपी-तुली मूल्य निर्धारण रणनीति अपना रही हैं. वैश्विक तेल बेंचमार्क पश्चिम एशिया में आपूर्ति बाधाओं की चिंताओं के कारण दबाव में हैं, लेकिन भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव का बोझ तुरंत उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय उसे स्वयं वहन कर रही हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिरता कंपनियों द्वारा उस समय जमा किए गए मार्जिन के कारण संभव है जब कच्चे तेल की कीमतें कम थीं, जिससे अब बढ़ती कीमतों के दौरान उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है.

क्यों अलग-अलग होते हैं दाम?

पेट्रोल की अंतिम खुदरा कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें कच्चे तेल की मूल लागत, डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर, माल ढुलाई शुल्क और सरकारी टैक्स शामिल हैं. वर्तमान में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹92 के करीब कारोबार कर रहा है, जिससे कच्चे तेल का आयात महंगा हो गया है.

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क (Excise Duty) और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर (VAT) पेट्रोल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा होते हैं. यही कारण है कि हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में पेट्रोल की दरों में बड़ा अंतर दिखाई देता है.