'Dhurandhar 2': रणवीर सिंह की फिल्म में होगा यामी गौतम का धमाका, अस्पताल के 'क्रिटिकल सीन' में निभाएंगी अहम भूमिका

'Dhurandhar 2': जैसे-जैसे साल की सबसे बड़ी जासूसी थ्रिलर फिल्मों में से एक 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ('Dhurandhar 2: The Revenge') अपनी रिलीज के करीब पहुंच रही है, इसके किरदारों को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं. ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, अभिनेत्री यामी गौतम (Yami Gautam) इस फिल्म में एक बेहद प्रभावशाली कैमियो (विशेष भूमिका) निभाती नजर आएंगी. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अभिनीत इस फिल्म में संजय दत्त (Sanjay Dutt), आर. माधवन (R. Madhvan) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) जैसे दिग्गज कलाकार पहले से ही शामिल हैं, लेकिन यामी की एंट्री ने प्रशंसकों के बीच उत्सुकता को दोगुना कर दिया है. यह भी पढ़ें: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का ट्रेलर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के साथ होगा रिलीज? जानें क्या है फिल्म की नई अपडेट
अस्पताल का वो 'निर्णायक' सीन
'बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड' की एक रिपोर्ट के अनुसार, यामी गौतम की भूमिका कोई साधारण गेस्ट अपीयरेंस नहीं होगी. उनका सीन फिल्म के एक 'क्रिटिकल हॉस्पिटल सीक्वेंस' का हिस्सा है. बताया जा रहा है कि यह दृश्य फिल्म की कहानी को आगे ले जाने के लिए एक उत्प्रेरक (Catalyst) का काम करेगा. इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि यह सीक्वेंस फिल्म के नायक 'हमजा' (रणवीर सिंह) के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होगा.
क्या 'उरी' से है कोई कनेक्शन?
सोशल मीडिया पर यामी के इस कैमियो को लेकर एक दिलचस्प थ्योरी वायरल हो रही है. प्रशंसकों का मानना है कि इसका संबंध निर्देशक आदित्य धर की पिछली सुपरहिट फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' से हो सकता है. 'उरी' में भी यामी गौतम ने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका निभाई थी और उनका परिचय एक अस्पताल के दृश्य से ही हुआ था. चूंकि आदित्य धर ही इन दोनों फिल्मों के निर्देशक हैं, इसलिए अटकलें तेज हैं कि क्या वे एक साझा 'इंटेलिजेंस यूनिवर्स' (Shared Universe) बनाने की तैयारी कर रहे हैं.
यामी गौतम की प्रतिक्रिया
हाल ही में 'न्यूज18 राइजिंग भारत समिट 2026' के दौरान यामी ने फिल्म को लेकर अपनी उत्सुकता साझा की. उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म का कुछ हिस्सा देखा है और वह इसे देखकर काफी भावुक हो गई थीं. यामी ने फिल्म को "असाधारण से भी परे" बताया. उनके इस भावनात्मक जुड़ाव ने उन चर्चाओं को और बल दिया है कि उनका सीन फिल्म के मुख्य पात्र के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण है. यह भी पढ़ें: ‘Dhurandhar 2’ FIRST Review: ‘धुरंधर 2’ का पहला रिव्यू आया सामने, यामी गौतम ने रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म को बताया ‘Beyond Extraordinary’
रिलीज की तारीख और डिटेल्स
'धुरंधर 2' साल 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है, जिसने वैश्विक स्तर पर ₹1,300 करोड़ से अधिक की कमाई की थी. यह फिल्म जकीरत सिंह रंगी (उर्फ हमजा) की कहानी को आगे बढ़ाती है, जो कराची के अंडरवर्ल्ड में छिपे एक भारतीय जासूस हैं.
- रिलीज की तारीख: 19 मार्च, 2026 (ईद, गुड़ी पड़वा और उगादि के अवसर पर)
- भाषाएं: हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम.
- प्रीव्यू: 18 मार्च की शाम से कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों में 'पेड प्रीव्यू' शुरू होंगे.