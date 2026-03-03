अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का ट्रेलर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के साथ होगा रिलीज? जानें क्या है फिल्म की नई अपडेट

भूत बांग्ला, धुरंधर 2 के पोस्टर (Photo Credits: Instagram)

मुंबई: साल 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की हॉरर-कॉमेडी (Horror-Comedy) 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है. नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का ट्रेलर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की आगामी एक्शन फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar: The Revenge) के साथ सिनेमाघरों में दिखाया जा सकता है. यह एक सोची-समझी रणनीतिक कदम है, जिससे फिल्म की रिलीज से पहले बड़े पैमाने पर दर्शकों तक पहुंच बनाई जा सके. यह रणनीतिक कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 19 मार्च को ही यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' ('Toxic: A Fairytale for Grown-Ups') भी रिलीज हो रही है.

ट्रेलर लॉन्च की रणनीति

उद्योग जगत से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 'भूत बंगला' के निर्माता दो-चरणीय लॉन्च रणनीति पर काम कर रहे हैं. इसका डिजिटल ट्रेलर मार्च के दूसरे सप्ताह (संभवतः 9 मार्च से 18 मार्च के बीच) रिलीज किया जाएगा. इसके बाद, 19 मार्च को रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' की रिलीज के साथ इसे सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा. बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स का लक्ष्य आदित्य धर निर्देशित इस फिल्म के जरिए एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचना है.

प्रियदर्शन के साथ अक्षय कुमार की वापसी

'भूत बंगला' न केवल अक्षय कुमार के लिए एक बड़ी फिल्म है, बल्कि यह 16 साल के लंबे अंतराल के बाद उन्हें निर्देशक प्रियदर्शन के साथ फिर से जोड़ती है. इन दोनों की जोड़ी ने अतीत में 'हेरा फेरी', 'भूल भुलैया' और 'गरम मसाला' जैसी कल्ट क्लासिक्स दी हैं. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू और वामिका गब्बी जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.

फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव

पहले 'भूत बंगला' के मई में रिलीज होने की अफवाहें थीं, लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर आगे बढ़ा दिया गया है. फिल्म अब 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. ट्रेलर के माध्यम से निर्माता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चर्चा पैदा करना चाहते हैं, ताकि 'धुरंधर 2' की स्क्रीनिंग के दौरान मिलने वाली फुटेज से फिल्म को फायदा मिल सके. अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ट्रेलर डरावने और हास्यपूर्ण तत्वों का एक बेहतरीन मिश्रण है, जो अक्षय-प्रियदर्शन की पुरानी फिल्मों की याद दिलाता है.