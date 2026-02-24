आर माधवन का वीडियो वायरल: चेन्नई में कॉलेज छात्राओं के साथ पार्टी करने के दावों पर छिड़ी बहस, जानें क्या है पूरा मामला

आर माधवन का वायरल वीडियो (Photo Credit: @BollyBlindsNGossip/Reddit)

R. Madhvan Viral Video: अपनी आगामी फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) को लेकर चर्चा में रहने वाले दिग्गज अभिनेता आर माधवन (R Madhavan) एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा एक वीडियो (Viral Video) है. सोमवार, 23 फरवरी को इंस्टाग्राम और रेडिट (Reddit) जैसे प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अभिनेता चेन्नई (Chennai) में कुछ कॉलेज छात्राओं के साथ पार्टी कर रहे थे. हालांकि, इन दावों और वीडियो की सत्यता की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह भी पढ़ें: Dhurandhar: The Revenge: रणवीर सिंह और आदित्य धर ने किया सीक्वल का ऐलान, जानें फिल्म की रिलीज डेट और स्टार कास्ट

क्या है वायरल वीडियो का दावा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट्स में आरोप लगाया गया है कि 'मैडी' के नाम से मशहूर आर माधवन एक कॉलेज छात्रा के घर पर उसके दोस्तों के साथ समय बिता रहे थे. रेडिट पर कुछ यूजर्स ने यहाँ तक दावा किया है कि अभिनेता चेन्नई के 'रेडियो रूम' और अन्य बारों में अक्सर देखे जाते हैं, जहाँ वे कम उम्र की युवतियों से मिलते हैं.

ग़ौरतलब है कि इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है. यह वीडियो धुंधला है और इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वहां क्या हो रहा था या वीडियो कब का है.

डीपफेक और एआई का खतरा

आज के दौर में जब 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) और 'डीपफेक' तकनीक के जरिए किसी भी व्यक्ति का फर्जी वीडियो बनाना आसान हो गया है, ऐसे में इस तरह के असत्यापित वीडियो पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है. किसी भी अभिनेता की छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए अक्सर नकारात्मक प्रचार का सहारा लिया जाता है. अभी तक आर माधवन की ओर से इन ताज़ा दावों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

आर माधवन चेन्नई में कॉलेज गर्ल्स के साथ पार्टी करते हुए पकड़े गए? वीडियो देखें:

View this post on Instagram A post shared by The Climax India (@theclimaxindia)

पुराना विवाद और माधवन का रुख

यह पहली बार नहीं है जब माधवन का नाम युवा छात्राओं के साथ जोड़ा गया हो. साल 2025 की शुरुआत में भी एक विवाद खड़ा हुआ था, जब उन पर इंस्टाग्राम के जरिए लड़कियों से चैट करने के आरोप लगे थे.

उस वक्त माधवन ने स्पष्ट किया था कि वे केवल अपने अभिनय की प्रशंसा करने वाले प्रशंसकों को धन्यवाद कह रहे थे. उन्होंने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए बच्चों के लिए बेहतर निगरानी की वकालत भी की थी.

वर्तमान स्थिति

माधवन फिल्म जगत में अपनी साफ-सुथरी छवि और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में इन दावों ने उनके प्रशंसकों को चौंका दिया है. फिलहाल यह देखना बाकी है कि क्या अभिनेता इन 'अपमानजनक' अफवाहों पर कोई कानूनी कदम उठाते हैं या स्पष्टीकरण जारी करते हैं.