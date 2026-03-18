Hatia UNO Viral Video: विवादित वीडियो वायरल होने के बाद हटिया के UNO मोहम्मद अलाउद्दीन हटाए गए, बनाए गए OSD

हटिया UNO वायरल वीडियो: सरकार ने मो. अलाउद्दीन को कर्तव्यों से मुक्त किया (Photo Credits: X/@ViralPulseXC)

Hatia UNO Viral Video: बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय (Bengaldesh's Ministry of Public Administration) ने एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने के बाद हटिया (Hatia) के उपजिला निर्वाही अधिकारी (Upazila Nirbahi Officer) (UNO) मोहम्मद अलाउद्दीन (Md Alauddin) को उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया है. मंगलवार शाम, 17 मार्च 2026 को जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, अलाउद्दीन को ओएसडी (Officer on Special Duty) के रूप में पुन: नियुक्त किया गया है. यह कदम आमतौर पर किसी सिविल सेवक को सक्रिय प्रशासनिक भूमिका से हटाने के लिए उठाया जाता है. इस घटना के बाद इंटरनेट पर 'Hatia UNO viral video' शब्द तेजी से ट्रेंड कर रहा है. यह भी पढ़ें: Nikko Natividad Viral Video: निक्को नतिविदाद वायरल वीडियो मामला, जानें वायरल हुई क्लिप असली है या नकली

29 सेकंड के क्लिप से मचा हड़कंप

वरिष्ठ सहायक सचिव मोहम्मद तनवीर हसन रुमन द्वारा हस्ताक्षरित यह अधिसूचना 29 सेकंड के एक वीडियो क्लिप के वायरल होने के मात्र 24 घंटे के भीतर आई है. इस वीडियो में कथित तौर पर अधिकारी को एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है. वीडियो के सामने आते ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तीखी बहस और आलोचना शुरू हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई का फैसला किया.

अधिकारी का पक्ष: एआई और डीपफेक का दावा

पद से हटाए जाने और सार्वजनिक चुप्पी साधने से पहले, मोहम्मद अलाउद्दीन ने फुटेज की प्रामाणिकता को सिरे से खारिज कर दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि यह वीडियो 'मनगढ़ंत' है और उनकी छवि खराब करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) या डीपफेक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है.

अलाउद्दीन ने दावा किया कि उनके पिछले कार्यक्षेत्र (सुनामगंज के ताहिरपुर क्षेत्र) के कुछ व्यक्तियों ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से इसे फैलाया है. हालांकि, डिजिटल सुरक्षा विशेषज्ञों ने अभी तक क्लिप का कोई औपचारिक फॉरेंसिक विश्लेषण जारी नहीं किया है. यह भी पढ़ें: फिलीपींस 'बिग 4' वायरल वीडियो कांड: जानें क्या है पूरा मामला और क्या कहता है कानून?

हटिया UNO वायरल वीडियो: मोहम्मद अलाउद्दीन के कथित क्लिप का स्क्रीनशॉट

हटिया UNO वायरल वीडियो: मोहम्मद अलाउद्दीन के कथित क्लिप का स्क्रीनशॉट (Photo Credits: X/@ViralPulseXC)

वर्तमान स्थिति और स्थानीय प्रतिक्रिया

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोमवार 16 मार्च को वीडियो सामने आने के बाद से अलाउद्दीन अपने कार्यस्थल से जिला मुख्यालय के लिए निकल गए थे और तब से उनका मोबाइल फोन बंद है. हटिया स्थित उनके कार्यालय के कर्मचारियों ने स्थिति की पुष्टि की है, लेकिन वीडियो में दिख रही महिला की पहचान अभी तक उजागर नहीं हो पाई है.

स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर माहौल तनावपूर्ण है. जहां कुछ लोग इसे "हनी ट्रैप" का मामला मान रहे हैं, वहीं अन्य लोग अधिकारी के आचरण और वीडियो के स्रोत दोनों की गहन जांच की मांग कर रहे हैं. बुधवार, 18 मार्च तक सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस मामले में कोई औपचारिक विभागीय जांच या आपराधिक जांच शुरू की गई है या नहीं.

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