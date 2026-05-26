मुंबई के मीरा रोड में बकरीद से पहले बवाल: सोसाइटी में बकरे लाने पर हंगामा, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हटाए गए कुर्बानी के पशु (Watch Videos)

ईद-उल-अज़हा (Photo Credits: File Image)

मुंबई/मीरा रोड, 26 मई: आगामी त्योहार ईद-उल-अजहा (बकरीद) से ठीक पहले मुंबई के उपनगरीय इलाके मीरा रोड में एक आवासीय सोसाइटी के भीतर बकरे रखने को लेकर भारी हंगामा और तनाव की स्थिति पैदा हो गई. ठाणे जिले के मीरा रोड स्थित 'पूनम क्लस्टर हाउसिंग सोसाइटी' में सोमवार रात उस समय स्थानीय निवासी सड़कों पर उतर आए, जब एक परिवार त्योहार की कुर्बानी के लिए दो बकरे सोसाइटी परिसर के भीतर ले आया. सोसाइटी के अन्य सदस्यों ने आवासीय नियमों का हवाला देते हुए इस पर तीखा विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद दो पक्षों में तीखी बहस और नारेबाजी शुरू हो गई. हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल और नगर निगम के अधिकारियों को तैनात करना पड़ा, जिन्होंने मंगलवार सुबह समझौते के बाद बकरों को सुरक्षित रूप से परिसर से बाहर स्थानांतरित कराया.

सोसाइटी परिसर में बढ़ा तनाव; नियमों को लेकर आधी रात को हंगामा

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पूनम क्लस्टर सोसाइटी के एक फ्लैट मालिक ने बकरीद के मद्देनजर दो बकरों को परिसर के भीतर लाकर रख दिया. जैसे ही अन्य निवासियों को इसकी भनक लगी, दर्जनों की संख्या में लोग कॉमन एरिया और कंपाउंड में इकट्ठा हो गए. प्रदर्शनकारी निवासियों का तर्क था कि सोसाइटी के आंतरिक उप-नियमों (Bylaws) के अनुसार, आवासीय भवनों के भीतर किसी भी प्रकार के मवेशियों को लाने, रखने या उनकी कुर्बानी देने पर सख्त पाबंदी है.

देखते ही देखते यह मौखिक बहस दोनों पक्षों के बीच एक बड़े गतिरोध में बदल गई और परिसर के भीतर जमकर नारेबाजी होने लगी. माहौल को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील होते देख तुरंत स्थानीय पुलिस थानों से अतिरिक्त बल मंगाया गया और पूनम क्लस्टर सोसाइटी के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा (Security Perimeter) तैयार किया गया ताकि बाहरी लोग स्थिति का फायदा न उठा सकें.

पुलिस और नगर निगम की मध्यस्थता; वाहनों में लादकर बाहर भेजे गए बकरे

बढ़ते तनाव को शांत करने के लिए मीरा-भयंदर वसई-विरार (MBVV) पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों और मीरा भयंदर नगर निगम (MBMC) के प्रशासनिक प्रतिनिधियों ने दोनों पक्षों के साथ आपातकालीन बैठक की. अधिकारियों की मध्यस्थता और कानूनी नियमों की समझाइश के बाद, संबंधित परिवार बकरों को आवासीय क्षेत्र से हटाकर नगर निगम द्वारा अधिकृत बूचड़खाने (Slaughterhouse) में ले जाने के लिए तैयार हो गया.

न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) द्वारा जारी किए गए वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि मंगलवार सुबह पूनम क्लस्टर के मुख्य द्वारों पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बकरों को लोडिंग वाहनों में लादकर सोसाइटी से बाहर ले जाया गया. कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पूरी रात चले इस घटनाक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा या चोट की सूचना नहीं है. पुलिस ने नागरिकों से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है.

नगर निगम की गाइडलाइंस: आवासीय सोसाइटियों में कुर्बानी की अनुमति नहीं

इस विवाद के बाद स्थानीय नागरिक निकाय (MBMC) ने अपनी आधिकारिक गाइडलाइंस को दोबारा स्पष्ट किया है. नगर निगम के नियमों के अनुसार, त्योहारों के दौरान पशुओं की बिक्री और कुर्बानी के लिए शहर में विशिष्ट और चुनिंदा क्षेत्र ही निर्धारित किए गए हैं. वर्तमान नियमों के तहत, किसी भी आवासीय हाउसिंग सोसाइटी को तब तक अधिकृत वध क्षेत्र नहीं माना जा सकता, जब तक कि उसने नागरिक स्वास्थ्य विभाग (Civic Health Department) से विशेष और अस्थाई मंजूरी न ली हो.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस विवाद के संबंध में एक औपचारिक मामला दर्ज कर लिया है और माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों की पहचान के लिए सोसाइटी के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज की जांच की जा रही है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है. पुलिस ने मीरा रोड और भयंदर सेक्टर के सभी निवासियों और सोसाइटियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए शहर के निर्धारित मीट प्रोसेसिंग लेआउट और नियमों का कड़ाई से पालन करें.