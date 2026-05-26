Bengaluru Weather Forecast: बेंगलुरु में आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने 29 मई तक जारी किया 'येलो अलर्ट'; तापमान में भारी गिरावट से मिली राहत

बारिश/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

बेंगलुरु, 26 मई: कर्नाटक (Karnataka) की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) के निवासियों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने बेंगलुरु शहर और उसके आसपास के इलाकों के लिए आगामी 29 मई तक 'येलो अलर्ट' (Yellow Alert) जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस पूरे सप्ताह शहर में लगातार हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ थंडरशावर (Thundershowers) और तेज रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं का दौर जारी रहेगा. दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के कारण पूरे कर्नाटक में व्यापक वर्षा के लिए परिस्थितियां बेहद अनुकूल हो गई हैं. मौसम के इस बदलते मिजाज की वजह से क्षेत्रीय तापमान में अचानक भारी गिरावट आई है, जिसने लोगों को मौसमी तपिश से अल्पकालिक राहत दी है. यह भी पढ़ें: Delhi-NCR Heatwave Alert: दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी को लेकर IMD का येलो अलर्ट, 26 और 27 मई को तापमान 44°C तक पहुंचने की संभावना

दो मौसमी प्रणालियों का असर: दोपहर और शाम को छाएंगे बादल

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्तमान में सक्रिय यह गीला और नम दौर मुख्य रूप से दो परस्पर क्रिया करने वाली मौसमी प्रणालियों (Weather Mechanisms) द्वारा संचालित हो रहा है. बंगाल की खाड़ी के चक्रवाती परिसंचरण के अलावा, एक उत्तर-दक्षिण ट्रफ (Trough) भी सक्रिय है जो दक्षिणी बिहार से शुरू होकर झारखंड और ओडिशा से गुजरते हुए उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक फैली हुई है.

यह ट्रफ प्रणाली लगातार दक्षिणी प्रायद्वीप की ओर भारी मात्रा में नमी खींच रही है. इन संयुक्त प्रणालियों के प्रभाव के चलते बेंगलुरु में दोपहर और शाम के समय आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. इस दौरान कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज स्थानीय हवाएं (Gusty Winds) चलने का भी अनुमान लगाया गया है.

कर्नाटक के तापमान में भारी गिरावट; 30 डिग्री से नीचे आया पारा

राज्य में समय से पहले शुरू हुई इस संरचनात्मक बारिश (Pre-monsoon Showers) के कारण कर्नाटक के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य औसत से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है. जहां पिछले सप्ताह बेंगलुरु का दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, वहीं हालिया सुबह के आंकड़ों के अनुसार अधिकतम तापमान अस्थाई रूप से 30 डिग्री सेल्सियस के निशान से भी नीचे चला गया.

हालांकि, आईएमडी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, दैनिक अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर होने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today: उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी के चलते हीटवेव का प्रकोप, जानें दिल्ली और मुंबई का आज का वेदर अपडेट

पूरे राज्य में अलर्ट; जलभराव की चेतावनी

यह मानसूनी और संवहनी (Convective) मौसम प्रतिरूप केवल राज्य की राजधानी तक ही सीमित नहीं है. आईएमडी ने 29 मई तक कर्नाटक के अधिकांश प्रशासनिक जिलों में येलो अलर्ट का विस्तार किया है. मौसम विभाग ने उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के लिए भारी से मध्यम वर्षा का जोखिम सक्रिय किया है. इसे देखते हुए स्थानीय नागरिक निकायों और क्षेत्रीय अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने और निचले इलाकों में जलभराव (Waterlogging) की समस्याएं पैदा हो सकती हैं.