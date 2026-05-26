Madhya Pradesh Soil Collapse: मध्य प्रदेश के पन्ना में बड़ा हादसा, मनरेगा के तहत कुएं के निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत; प्रशासन में मचा हड़कंप

मध्य प्रदेश के पन्ना में बड़ा हादसा (Photo Credits: X)

छतरपुर/पन्ना, 26 मई: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पन्ना जिले (Panna District) से एक बेहद दुखद और हृदयविदारक खबर सामने आई है. जिले के अजयगढ़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेहरपुरवा के नयापुरवा गांव में मंगलवार को एक पुराने कुएं के निर्माण कार्य के दौरान अचानक मिट्टी की विशाल ढीली दीवार (मृदा धंसान) ढह गई. इस अचानक हुए भू-धंसाव (Land Subsidence) के कारण वहां काम कर रहे पांच मजदूरों की मलबे में दबने से मौके पर ही मौत हो गई. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह निर्माण कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कराया जा रहा था, जहां स्थानीय ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए श्रम कर रहे थे. हादसे की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर और पुलिस बल सहित आला प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और शवों को मलबे से बाहर निकालकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. यह भी पढ़ें: Madhya Pradesh Heatwave Alert: मध्य प्रदेश में 'नौतपा' का प्रचंड टॉर्चर, खजुराहो-नौगांव में पारा 45.8 डिग्री के पार; भोपाल सहित 25 जिलों में 'रेड ज़ोन' और हीटवेव का अलर्ट

मनरेगा कार्य के दौरान हुआ हादसा; कुएं की खुदाई करते समय ढही मिट्टी

स्थानीय ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, नयापुरवा गांव में मनरेगा योजना के अंतर्गत एक जल संरक्षण परियोजना के तहत पुराने कुएं को गहरा और चौड़ा करने का काम पिछले कुछ दिनों से चल रहा था. मंगलवार को भी मजदूर कुएं के भीतर और उसके मुहाने पर खुदाई के काम में व्यस्त थे.

तभी अचानक कुएं के ऊपरी हिस्से की भारी और गीली मिट्टी भरभराकर नीचे काम कर रहे मजदूरों के ऊपर गिर गई. जब तक आसपास मौजूद लोग और अन्य ग्रामीण कुछ समझ पाते और राहत कार्य शुरू करते, तब तक पांच मजदूर मलबे के नीचे पूरी तरह दफ्न हो चुके थे. दम घुटने और अत्यधिक वजन के कारण पांचों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस हादसे के बाद पूरे बेहरपुरवा गांव में मातम पसरा हुआ है.

पन्ना में कुएं के निर्माण के दौरान मिट्टी धंसी

#WATCH | Chhatarpur, Madhya Pradesh: Five people died after soil collapsed during the construction of a well in Nayapurwa of Gram Panchayat Beherpurwa under Ajaygarh Development Block of Panna district (Visuals from the spot) pic.twitter.com/EiKxCNH3ie — ANI (@ANI) May 26, 2026

सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने जताया शोक; मुख्यमंत्री से की चर्चा

इस जघन्य हादसे पर क्षेत्र के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक बताते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार और पूरी पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है.

सांसद वी.डी. शर्मा ने मीडिया एजेंसी एएनआई (ANI) से बातचीत में कहा, 'पन्ना के नयापुरवा में मनरेगा के तहत एक पुराने कुएं का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां हमारे श्रमिक भाई काम कर रहे थे। मिट्टी धंसने से हुआ यह हादसा बेहद दुखद है. इस कठिन समय में हम सभी उन परिवारों और प्रभावित श्रमिकों के साथ हैं. मैंने इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी सीधी बात की है ताकि प्रभावित परिवारों को तत्काल और अधिकतम आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जा सके.'

प्रशासनिक मुस्तैदी और मुआवजे की तैयारी

सांसद ने आगे बताया कि उन्होंने पन्ना के जिला कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से फोन पर बात कर घटनास्थल की स्थिति की समीक्षा की है. उन्होंने कहा, 'मैंने कलेक्टर और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे बिना किसी देरी के राहत और आवश्यक सहायता कार्य को अंजाम दें. प्रशासन ने प्रभावितों की मदद के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में हुई इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले सभी श्रमिकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, मृतकों के शवों का पंचनामा कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा जाएगा. मनरेगा गाइडलाइंस और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के तहत पीड़ित परिवारों को दी जाने वाली तात्कालिक राहत राशि और मुआवजे की घोषणा भी जल्द ही की जा रही है.