तमिलनाडु के नए सीएम जोसेफ विजय का पहला दिल्ली दौरा: 27 मई को पीएम मोदी से मुलाकात संभव; JNU में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ़ विजय (Photo Credits: File Image)

चेन्नई/नई दिल्ली, 26 मई: तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय (C. Joseph Vijay) बुधवार को अपने पहले आधिकारिक दौरे पर देश की राजधानी नई दिल्ली (New Delhi) पहुंच रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री विजय बुधवार सुबह चेन्नई से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. इस हाई-प्रोफाइल दौरे की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था की कमान खुद राज्य के गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारी संभाल रहे हैं, जो पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण मुख्यमंत्री विजय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली संभावित बैठक है. इस मुलाकात के दौरान तमिलनाडु के विकास, लंबित केंद्रीय फंड की मंजूरी और विभिन्न महत्वाकांक्षी राज्य परियोजनाओं को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu CM Vijay Oath: विजय ने शपथ ग्रहण समारोह में केंद्र के दिशानिर्देशों का किया पालन; राष्ट्रगान से पहले हुआ 'वंदे मातरम' का पूर्ण गायन; VIDEOS

पीएम मोदी और कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात; विकास परियोजनाओं पर होगी चर्चा

तमिलनाडु सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच उच्च स्तरीय चर्चा के लिए आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी के साथ विजय की यह पहली शिष्टाचार और रणनीतिक मुलाकात होगी. इस बैठक में वे राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग कर सकते हैं.

इसके अतिरिक्त, चूंकि तमिलनाडु में उनकी नवनिर्मित सरकार को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, इसलिए सीएम विजय के अपनी इस दिल्ली यात्रा के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मिलने की प्रबल संभावना है. यह मुलाकात राज्य के नए गठबंधन को भविष्य के लिए राजनीतिक स्थिरता देने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है.

जेएनयू (JNU) में संत-कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण

अपने इस व्यस्त दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जोसेफ विजय एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे. वे तमिलनाडु सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) परिसर में स्थापित की गई महान तमिल कवि और संत-दार्शनिक तिरुवल्लुवर की एक भव्य प्रतिमा का आधिकारिक अनावरण करेंगे.

यह कदम राष्ट्रीय राजधानी के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में तमिल संस्कृति, भाषा और समृद्ध साहित्यिक विरासत को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है. इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और तमिल समुदाय के गणमान्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu Govt Formation: तमिलनाडु में TVK की जीत के बाद विजय ने राज्यपाल से की मुलाकात, पेश किया सरकार बनाने का दावा

दशकों पुरानी द्रविड़ राजनीति का अंत और एआई (AI) मंत्रालय का गठन

उल्लेखनीय है कि इसी महीने 10 मई 2026 को जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में उनकी युवा पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) ने 108 सीटें जीतकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की और राज्य की राजनीति से दशकों पुराने द्रमुक (DMK) और अन्नाद्रमुक (AIADMK) के द्विध्रुवीय प्रभुत्व को पूरी तरह समाप्त कर दिया. बहुमत के जादुई आंकड़े (118) से कुछ दूर रहने के कारण टीवीके ने कांग्रेस, वामपंथी दलों, वीसीके और आईयूएमएल के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन सरकार बनाई.

सरकार गठन के बाद, सीएम विजय ने गृह, पुलिस, नगर प्रशासन, महिला कल्याण और विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं. इसके साथ ही, उनकी सरकार ने तकनीकी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए कैबिनेट स्तर पर देश का दूसरा समर्पित 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) विभाग गठित किया है (केरल के बाद). इस कैबिनेट में कुमार आर. को एआई और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, केए सेंगोट्टइयन को राजस्व और एन. मैरी विल्सन को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे में नए विजन के साथ काम कर रही इस सरकार के मुखिया का यह पहला दिल्ली दौरा राष्ट्रीय राजनीति में भी दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है.