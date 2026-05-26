इंडिगो एयरलाइंस की एयर होस्टेस ने जीता दिल: कोलकाता-हैदराबाद फ्लाइट में बुजुर्ग यात्री का टूटा चश्मा नेल ग्लू से जोड़ा (Watch Viral Video)

क्रू मेंबर माधवी चिगुरु (Photo Credits: Instagram)

हैदराबाद/कोलकाता, 26 मई: विमानन क्षेत्र (Aviation Sector) में फ्रंटलाइन कस्टमर सर्विस की एक बेहद दिल छू लेने वाली और अनूठी मिसाल सामने आई है. सोशल मीडिया (Social Media) पर इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo Airlines) की एक केबिन क्रू मेंबर का वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें वे बीच हवा में एक बुजुर्ग यात्री के टूटे हुए चश्मे की मरम्मत करती नजर आ रही हैं. फ्लाइट अटेंडेंट माधवी चिगुरु (Madhavi Chiguru) ने कोलकाता से हैदराबाद जा रही इंडिगो की उड़ान के दौरान एक अकेले सफर कर रहे बुजुर्ग को खाने-पीने में असमर्थ देखा. जब उन्हें पता चला कि चश्मा टूटने की वजह से यात्री को साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने अपने निजी नेल ग्लू (Nail Glue) और डक्ट टेप का इस्तेमाल कर चश्मे के फ्रेम को अस्थाई रूप से जोड़ दिया। इस सराहनीय प्रयास का वीडियो वायरल होने के बाद देश भर के नेटिजन्स इंडिगो क्रू की इस सूझबूझ और संवेदनशीलता की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बॉस का 'दिल जीतने वाला' ईमेल; कर्मचारी के इस्तीफे पर दिया ऐसा जवाब, लोग बोले- 'प्रोफेशनल मैच्योरिटी का शिखर'

नेल ग्लू और डक्ट टेप से निकाला बीच हवा में समाधान

यह सुखद वाकया एक रूटीन डोमेस्टिक फ्लाइट के दौरान घटा. केबिन क्रू इन्चार्ज माधवी चिगुरु ने देखा कि फ्लाइट में भोजन परोसे जाने के बाद एक बुजुर्ग यात्री अपना संतुलन बनाने और खाना खाने में काफी असहज महसूस कर रहे हैं. जब वे उनके पास गईं, तो उन्होंने पाया कि बुजुर्ग के चश्मे का फ्रेम बीच से पूरी तरह टूट चुका था, जिसके कारण बिना हाथ का सहारा लिए वे उसे पहन नहीं पा रहे थे.

माधवी जानती थीं कि विमान के भीतर चश्मा ठीक करने का कोई पेशेवर टूल उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी सूझबूझ का परिचय दिया. वे अपने वैनिटी किट से अपना व्यक्तिगत नेल ग्लू और विमान में मौजूद मानक डक्ट टेप ले आईं. उन्होंने बेहद सावधानी से चश्मे के टूटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़कर उसे पहनने योग्य बना दिया. सोशल मीडिया पर जारी विजुअल्स में चश्मा वापस मिलने के बाद बुजुर्ग यात्री के चेहरे पर आई मुस्कान और उनके संतोष को साफ देखा जा सकता है.

इंडिगो फ़्लाइट अटेंडेंट का वायरल वीडियो यहाँ देखें

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15 साल का अनुभव और 'दिल से सेवा' का संकल्प

इस वायरल घटना पर बात करते हुए माधवी चिगुरु ने कहा कि उन्होंने यह सब किसी वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि अपनी ट्रेनिंग और जिम्मेदारी के तहत किया था. माधवी ने बताया, "वह बुजुर्ग ग्राहक अकेले यात्रा कर रहे थे, इसलिए पूरी यात्रा के दौरान मैंने और मेरे साथी क्रू मेंबर्स ने उनकी सुख-सुविधा का विशेष ध्यान रखा. जब फ्लाइट हैदराबाद में लैंड हुई और वे विमान से उतर रहे थे, तो उन्होंने मुझे और पूरे क्रू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया.'

एविएशन इंडस्ट्री में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली वरिष्ठ फ्लाइट अटेंडेंट माधवी ने इस त्वरित समस्या-समाधान का श्रेय अपनी संस्थागत ट्रेनिंग को दिया. उन्होंने गर्व से कहा, "यह घटना इस बात का एक छोटा सा उदाहरण है कि हम इंडिगो में 'दिल से सेवा' (Service from the Heart) देने का प्रयास करते हैं. मैं अपने प्रबंधन और व्यावहारिक प्रशिक्षण मानकों की हमेशा आभारी रहूंगी, जो हमें हर परिस्थिति में ग्राहकों की जरूरतों को सबसे आगे रखना सिखाते हैं.'

करीमनगर से जुड़े हैं जड़ें, इंस्टाग्राम रील से वायरल हुआ वीडियो

शुरुआत में माधवी ने इस घटना को एक सामान्य वर्कप्लेस अपडेट के रूप में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील के जरिए साझा किया था, जिसका कैप्शन था— "फॉरएवर 6E... हैप्पी कस्टमर्स = हैप्पी डे एट वर्क". लेकिन देखते ही देखते इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया और लाखों व्यूज बटोर लिए. माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, 'जब मैंने यह रील पोस्ट की थी, तो सचमुच मुझे इसके वायरल होने की उम्मीद नहीं थी. मैं सिर्फ यह दिखाना चाहती थी कि केबिन क्रू के रूप में हमारा काम क्या है, लेकिन लोगों से जो प्यार और दुआएं मुझे मिल रही हैं, वह पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं.'

मूल रूप से तेलंगाना के करीमनगर (Karimnagar) की रहने वाली माधवी ने इस सकारात्मक पहचान को अपने माता-पिता, वसुंधरा और मोहन को समर्पित किया है. उन्होंने भावुक होकर कहा, 'यह हमेशा से मेरे माता-पिता का सपना था कि मैं एविएशन सेक्टर में जाऊं और केबिन क्रू बनूं. आज इस सकारात्मक रूप में उन्हें गौरवान्वित महसूस कराते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है.'