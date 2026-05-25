Viral Video: कोलंबिया के आसमान में दिखी रहस्यमयी चमकदार धात्विक गेंद; सोशल मीडिया पर UFO का वीडियो वायरल, वैज्ञानिकों में छिड़ी नई बहस

बोगोटा (कोलंबिया), 25 मई: अंतरिक्ष और परग्रही जीवों (Aliens) में रुचि रखने वाले दुनिया भर के लोगों के लिए दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया का आसमान एक बार फिर कौतूहल का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर एक ताजा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक चमकदार, चिकनी और फुटबॉल के आकार की धात्विक गेंद (Metallic Sphere) को क्षितिज पर अत्यधिक तीव्र गति से उड़ते हुए देखा गया है. मीडिया आउटलेट 'फ्रांस न्यूज 24' द्वारा प्रसारित इस फुटेज को कथित तौर पर एक स्थानीय जोड़े ने अपने कैमरे में कैद किया है. हालांकि वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों या कोलंबियाई रक्षा अधिकारियों ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस वीडियो ने इंटरनेट यूजर्स, यूएफओ शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को दो गुटों में बांट दिया है. यह भी पढ़ें: अमेरिकी वैज्ञानिक का सनसनीखेज दावा: पेंटागन के पास हैं 4 अलग-अलग प्रजातियों के एलियंस, क्रैश हुए UFO से मिले शव
पिछले साल मिले 'बुगा स्फीयर' से हूबहू मिलता है भौतिक ढांचा
यह नया वीडियो इसलिए अधिक चर्चा बटोर रहा है क्योंकि इसका भौतिक स्वरूप पिछले साल (मार्च 2025) कोलंबिया के ही बुगा शहर में मिले प्रसिद्ध 'बुगा स्फीयर' (Buga Sphere) से हूबहू मेल खाता है. पिछले साल वह रहस्यमयी धात्विक गोला आसमान में अजीबोगरीब ढंग से ज़िग-ज़ैग गति करने के बाद एक जंगल के पास हाई-वोल्टेज बिजली के ग्रिड से टकराकर क्रैश हो गया था.
स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने जब उस गोले की जांच की थी, तो वे यह देखकर हैरान रह गए थे कि उस पूरी धातु की गेंद पर कहीं भी कोई जोड़, वेल्डिंग या सीम (Manufacturing Line) का निशान नहीं था, जो इंसानी निर्माण में सामान्य रूप से देखे जाते हैं। इसके अलावा, उसकी सतह पर कुछ ऐसे रहस्यमयी प्रतीक (Symbols) उकेरे गए थे, जो सामान्य एक्स-रे जांच में भी दिखाई नहीं दे रहे थे.
कोलंबिया के आसमान में UFO देखे जाने का एक अपुष्ट वीडियो वायरल हो गया है
एक्स-रे स्कैन में हुआ खुलासा: भीतर छिपा है फाइबर ऑप्टिक तारों और 18 नैनो-बॉल्स का जाल
बुगा शहर से बरामद होने के बाद उस ऑब्जेक्ट को विस्तृत वैज्ञानिक परीक्षण के लिए मेक्सिको की प्रतिष्ठित 'नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी' (UNAM) के वैज्ञानिकों के पास भेजा गया था. मेक्सिको में आयोजित एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शोधकर्ताओं ने इसके आंतरिक ढांचे को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए थे.
वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार, इस गोले की बाहरी परत धातु जैसी सामग्री की तीन परतों (Concentric Layers) से बनी है. इसके भीतर एक कम घनत्व वाला कोर (Core) है, जिसके केंद्र में एक न्यूक्लियस या 'चिप' मौजूद है. इस चिप के चारों ओर 18 सूक्ष्म अणु (Microspheres) बेहद सटीक ज्यामितीय संतुलन में सजे हुए हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसके भीतर फाइबर-ऑप्टिक जैसे तारों का एक जटिल नेटवर्क मिला, जो किसी भी सिग्नल को भेजने और प्राप्त करने (Transmitting & Receiving) में सक्षम प्रतीत होता है. क्रैश साइट की मिट्टी के विश्लेषण में सामने आया था कि वहां की घास और मिट्टी की नमी पूरी तरह सोख ली गई थी, और समय के साथ उस गोले का वजन भी अपने आप बढ़ता पाया गया था.
एलियन तकनीक या इंसानी कलाकृति? वैज्ञानिकों में गहरा मतभेद
इन तमाम अजीबोगरीब आंतरिक संरचनाओं के बावजूद, मुख्यधारा का वैज्ञानिक और शैक्षणिक समुदाय इसे परग्रही जीवों (Aliens) की तकनीक मानने से पूरी तरह इनकार कर रहा है. प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, संज्ञानात्मक न्यूरोसाइंटिस्ट और यूएपी (UAP) शोधकर्ता डॉ. जूलिया मॉसब्रिज ने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में इस 'एलियन थ्योरी' पर गहरा संदेह जताया था.
डॉ. मॉसब्रिज ने कहा, "मेरे लिए यह किसी बेहद प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा तैयार किया गया एक बेहतरीन आधुनिक आर्ट प्रोजेक्ट (Art Project) जैसा दिखता है." उन्होंने जनता और शोधकर्ताओं से अपील की कि वे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करें. उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स की जांच हार्वर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व वाले 'गैलीलियो प्रोजेक्ट' (Galileo Project) जैसे अंतरराष्ट्रीय और निष्पक्ष मंचों के जरिए होनी चाहिए, जो यह प्रामाणिक रूप से सिद्ध कर सकें कि सामग्री गैर-मानव निर्मित है या नहीं. फिलहाल, इंटरनेट पर इस नए उड़ते हुए गोले का अनवेरीफाइड वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और वैज्ञानिक इसे पृथ्वी पर ही बने किसी गुप्त और अत्यधिक उन्नत सैन्य ड्रोन का प्रोटोटाइप मानकर चल रहे हैं.