फिलीपींस 'बिग 4' वायरल वीडियो कांड: जानें क्या है पूरा मामला और क्या कहता है कानून?

Big 4 Viral Video Scandal: फरवरी 2026 के अंत में, सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म्स जैसे X (ट्विटर), रेडिट (Reddit) और टेलीग्राम (Telegram) पर चार प्रमुख फिलीपीनो अभिनेताओं—निक्को नतिविदाद (Nikko Natividad), गिल कुएर्वा (Gil Cuerva), एरॉन विलाफ्लोर (Arron Villaflor) और रॉन एंजिल्स (Ron Angeles) से जुड़े कथित निजी और आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने शुरू हुए. हालांकि नेटिज़न्स ने इन्हें एक साथ जोड़कर 'बिग 4' स्कैंडल (Big Four Scandal) का नाम दिया है, लेकिन असल में ये वीडियो अलग-अलग समय और परिस्थितियों में रिकॉर्ड किए गए प्रतीत होते हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video Scandal: Nikko Natividad की पत्नी Cielo Eusebio ने दिया साथ, कहा- 'विश्वास फिर से बनाना मुश्किल, पर हम साथ हैं'
अभिनेताओं की प्रतिक्रिया और स्थिति
इन वीडियो के सामने आने के बाद चारों अभिनेताओं ने अलग-अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है:
- निक्को नतिविदाद: पूर्व 'हैशटैग्स' सदस्य निक्को ने 6 मार्च 2026 को एक इंटरव्यू में वीडियो के असली होने की बात स्वीकार की. उन्होंने इसे अपनी 'व्यक्तिगत कमजोरी' और 'गलत फैसला' बताया. उनकी पत्नी सिएलो युसेबियो ने सार्वजनिक रूप से उनका साथ देने का निर्णय लिया है, हालांकि उन्होंने माना कि विश्वास को फिर से बहाल करना एक कठिन प्रक्रिया है.
- गिल कुएर्वा: अभिनेता गिल कुएर्वा ने इसे अपनी निजता का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वीडियो उनकी जानकारी या सहमति के बिना एक 'हिडन कैमरा' के जरिए रिकॉर्ड किया गया था. उन्होंने इसे एक आपराधिक कृत्य माना है.
- एरॉन विलाफ्लोर: अभिनेता और राजनेता एरॉन विलाफ्लोर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये वीडियो उनके पुराने 'विवमैक्स' (Vivamax) फिल्मों के क्लिप्स हैं, जिन्हें उनके राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर एडिट किया गया है.
- रॉन एंजिल्स: रॉन एंजिल्स ने इस मामले पर सीधे तौर पर न तो कुछ स्वीकार किया है और न ही नकारा. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए यह संकेत दिया है कि वे इन आलोचनाओं से प्रभावित नहीं हैं.
कानूनी स्थिति: एंटी-फोटो एंड वीडियो वॉयूरिज्म एक्ट (RA 9995)
फिलीपींस में 'एंटी-फोटो एंड वीडियो वॉयूरिज्म एक्ट ऑफ 2009' (Republic Act No. 9995) के तहत इस तरह की सामग्री को साझा करना एक गंभीर अपराध है.
- कानून का दायरा: यह कानून किसी की सहमति के बिना यौन गतिविधियों या निजी अंगों के वीडियो/फोटो लेने, बेचने, कॉपी करने या साझा करने पर रोक लगाता है.
- दंड का प्रावधान: इस कानून के तहत उल्लंघन करने वालों को 3 से 7 साल की जेल और 1,00,000 से 5,00,000 पेसो तक का जुर्माना हो सकता है.
- नेटिज़न्स के लिए चेतावनी: कानूनी विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि केवल वीडियो को 'फॉरवर्ड' करना, 'रिट्वीट' करना या कमेंट सेक्शन में लिंक मांगना भी कानूनन जुर्म की श्रेणी में आता है और इसके लिए यूजर को भी सजा मिल सकती है. यह भी पढ़ें: Viral MMS Video: एक्टर Gil Cuerva ने स्कैंडल पर जारी किया बयान, कहा- बिना सहमति के गुप्त कैमरे से रिकॉर्ड किया गया वीडियो
फिल्म अकादमी की कड़ी निंदा
फिलीपींस की फिल्म अकादमी (FAP) ने हाल ही में इन वीडियो के प्रसार की कड़ी निंदा की है. उन्होंने इसे कलाकारों की गरिमा और निजता का घोर उल्लंघन बताया है. अकादमी ने सभी पीड़ितों से कानूनी मदद लेने की अपील की है और कहा है कि वे संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेंगे.
यह विवाद डिजिटल युग में 'गोपनीयता' के महत्व को रेखांकित करता है. अभिनेताओं के साथ-साथ आम जनता को भी यह समझने की आवश्यकता है कि किसी की निजता का उल्लंघन न केवल अनैतिक है, बल्कि एक दंडनीय अपराध भी है.
डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ़ जानकारी देने और एजुकेशनल मकसद से है, ताकि इस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके. LatestLY सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, लीक हुए वीडियो या पायरेटेड मटीरियल को होस्ट, डिस्ट्रीब्यूट या लिंक न दें. बताए गए कोई भी सर्च टर्म या कीवर्ड सिर्फ़ वायरल ट्रेंड और उससे जुड़े खतरों को समझाने के मकसद से हैं. हम बिना सहमति के इंटिमेट इमेजरी (NCII) के सर्कुलेशन की कड़ी निंदा करते हैं और सभी रीडर्स को सलाह देते हैं कि वे ऐसे कंटेंट को सर्च या शेयर न करें, क्योंकि ऐसा करने पर गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं.