Fact Check: वाशिंगटन के वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल में डांस वीडियो, क्या मधु राजू को नौकरी से निकाल दिया गया है? जानिए सच्चाई

वाशिंगटन: वाशिंगटन डी.सी. (Washington DC) के प्रतिष्ठित वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल (National World War II Memorial) में एक डांस वीडियो (Dance Video) शूट करना भारतीय मूल के टेक प्रोफेशनल मधु राजू (Madhu Raju) के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल इस वीडियो (Viral Video) के बाद से ही इंटरनेट यूजर्स उन पर भड़के हुए हैं. वर्तमान में उनके रोजगार की स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर स्पष्टीकरण की स्थिति बनी हुई है. यह भी पढ़ें: वाशिंगटन के वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल में डांस वीडियो बनाना पड़ा महंगा: भारतीय मूल के मधु राजू के खिलाफ सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
क्या है मामला?
मधु राजू और उनकी एक साथी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे स्मारक के सामने एक लोकप्रिय डांस चैलेंज करते नजर आ रहे हैं. वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल को द्वितीय विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले लाखों अमेरिकी सैनिकों की स्मृति में एक 'पवित्र और शांत स्थल' माना जाता है. इस स्मारक परिसर में इस तरह का डांस करने पर पूर्व सैनिकों के समूहों और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे सैनिकों के बलिदान का अपमान और अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है.
नौकरी से निकाले जाने के दावों की हकीकत
सोशल मीडिया पर कुछ 'इन्वेस्टिगेटिव' अकाउंट्स द्वारा यह दावा किया गया कि मधु राजू को उनकी कंपनी 'पालो ऑल्टो नेटवर्क्स' (Palo Alto Networks) से टर्मिनेट कर दिया गया है. यूजर्स ने यह भी दावा किया कि उन्हें कंपनी की इंटरनल एंप्लॉयी डायरेक्टरी से हटा दिया गया है.
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 10 मार्च 2026 तक पालो ऑल्टो नेटवर्क्स की ओर से मधु राजू की बर्खास्तगी को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. इंटरनेट पर चल रही उनकी नौकरी छूटने की खबरें अभी तक केवल 'अपुष्ट अफवाहों' (unverified rumors) के रूप में ही सामने आई हैं. पत्रकारिता के स्तर पर इनकी पुष्टि होना अभी शेष है.
अपुष्ट अफवाहें कि पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने मधु राजू को निकाल दिया
कानूनी और आव्रजन (Immigration) संबंधी चिंताएं
इस घटना ने उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के अलावा उनकी अमेरिका में रहने की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. चर्चा है कि मधु राजू अमेरिका में एक नॉन-इमीग्रेंट वीजा (जैसे H-1B) पर हैं. सोशल मीडिया पर एक वर्ग यह मांग कर रहा है कि अधिकारियों को इस मामले की जांच करनी चाहिए कि क्या उनका आचरण संघीय नियमों या वीजा शर्तों का उल्लंघन करता है. यह भी पढ़ें: टेक जॉब छूटी तो थामा चाय का प्याला, IIT खड़गपुर के ग्रेजुएट प्रभाकर प्रसाद अब लॉस एंजिल्स में बन गए 'बिहारी चायवाला' (Watch Video)
विवाद बढ़ने के बाद मधु राजू ने अपने लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे मुख्य सोशल मीडिया प्रोफाइल को डिलीट कर दिया है. इसके अलावा, उनसे जुड़े कथित डांस स्टूडियो 'MAD Dallas' के पेजों को भी हटा दिया गया है.
यह घटना 'मेन कैरेक्टर सिंड्रोम' (Main Character Syndrome) और डिजिटल जवाबदेही की बढ़ती बहस को जन्म देती है. फिलहाल, संबंधित टेक कंपनी ने इस विवाद पर चुप्पी साधे रखी है और मधु राजू की पेशेवर स्थिति पर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.