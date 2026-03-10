छत्रपति संभाजीनगर: प्रसिद्ध इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर अरुण तुपे का निधन, संदिग्ध हार्ट अटैक से मौत की आशंका

अरुण तुपे (Photo Credits: Instagram)

छत्रपति संभाजीनगर: सोशल मीडिया (Social Media) पर अपनी बेहतरीन रील और वीडियो के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर कंटेंट क्रिएटर (Content Creator) अरुण तुपे (Arun Tupe) अब हमारे बीच नहीं रहे, मंगलवार, 10 मार्च को छत्रपति संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) के सिडको (Cidco) इलाके स्थित उनके आवास पर उनका निधन हो गया. इस दुखद खबर ने उनके हजारों फॉलोअर्स और डिजिटल जगत को स्तब्ध कर दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, अरुण तुपे अपने घर पर थे. जब परिवार के सदस्यों ने उन्हें कई बार फोन किया और उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला, तो परिजनों को संदेह हुआ. कमरे में जाकर देखने पर वे अचेत अवस्था में मिले. आनन-फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

शुरुआती जांच और मेडिकल रिपोर्ट के संकेतों के आधार पर मौत का कारण 'हार्ट अटैक' (दिल का दौरा) माना जा रहा है. पुलिस ने फिलहाल आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. यह भी पढ़ें: Heart Attack Caught on Camera: राजस्थान के राजसमंद में होटल का बिल चुकाते समय हार्ट अटैक से युवक की मौत, देखें वीडियो

डिजिटल जगत में पहचान

अरुण तुपे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफी सक्रिय थे. वे मुख्य रूप से महाराष्ट्र के स्थानीय विषयों, दैनिक जीवन के हास्य (Humour) और सांस्कृतिक थीम पर आधारित वीडियो बनाते थे. उनके कंटेंट की सादगी और जुड़ाव के कारण महाराष्ट्र में उनका एक बड़ा और वफादार प्रशंसक वर्ग था। सोशल मीडिया पर उनके हालिया सक्रियता को देखते हुए, अचानक आई इस खबर पर फैंस यकीन नहीं कर पा रहे हैं.

कंटेंट क्रिएटर्स पर बढ़ता दबाव

अरुण तुपे के निधन के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर कंटेंट क्रिएटर्स के जीवन में बढ़ते तनाव और प्रेशर को लेकर चर्चा छिड़ गई है. लगातार ऑनलाइन विजिबिलिटी बनाए रखने, व्यस्त शेड्यूल और दर्शकों की उम्मीदों के बीच काम करना कई बार क्रिएटर्स की मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है. यह भी पढ़ें: Surat Heart Attack Video: खुशियां मातम में बदली! सूरत में कुर्सी पर बैठे हुए युवक को आया अचानक हार्ट अटैक, 5 दिन पहले हुई थी सगाई, वीडियो आया सामने

प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर मौत के कारणों को लेकर किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही घटना की आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी. उनके असामयिक निधन पर साथी क्रिएटर्स और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है.