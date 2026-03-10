PM Kisan 22nd Instalment Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी होगी

PM Kisan 22nd Instalment Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) (PM-KISAN) के तहत करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आगामी 13 मार्च 2026 को असम (Assam) के गुवाहाटी (Guwahati) में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योजना की 22वीं किस्त (22nd Instalment) जारी करेंगे. इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश भर के करीब 9.32 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से लगभग 19,000 करोड़ रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित करेंगे. यह किस्त आगामी खरीफ बुवाई सीजन से ठीक पहले जारी की जा रही है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को बीज, खाद और अन्य कृषि उपकरणों की खरीद में बड़ी राहत मिलेगी. यह भी पढ़ें: PM Kisan 22nd Instalment Date: किसानों के बैंक खातों में जल्द आएंगे 2,000 रुपए; जानें कब जारी होगी राशि और कैसे चेक करें स्टेटस
योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी
फरवरी 2019 में शुरू की गई 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. यह राशि हर चार महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है. अब तक 21 किस्तें सफलतापूर्वक जारी की जा चुकी हैं.
भुगतान के लिए अनिवार्य प्रक्रियाएं
योजना का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए किसानों को निम्नलिखित औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य है:
- e-KYC: सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करना अनिवार्य है. इसे पीएम-किसान पोर्टल पर आधार ओटीपी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या पीएम-किसान मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन से पूरा किया जा सकता है.
- आधार-बैंक लिंकिंग: डीबीटी के माध्यम से धनराशि सीधे खाते में प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक (Aadhaar-seeded) होना आवश्यक है.
- भूमि रिकॉर्ड सत्यापन: किसानों के भूमि रिकॉर्ड का राज्य सरकारों द्वारा सत्यापित होना जरूरी है. यदि पोर्टल पर 'Land Seeding' 'No' दिखाई दे रहा है, तो उन्हें अपने स्थानीय कृषि कार्यालय में संपर्क करना चाहिए.
अपनी पात्रता और स्टेटस की जांच कैसे करें?
जिन किसानों को पिछली किस्तों का लाभ मिला है या जो नए लाभार्थी हैं, वे भुगतान से पहले अपनी पात्रता की जांच आधिकारिक पोर्टल पर कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर 'Farmers Corner' सेक्शन में जाएं और 'Beneficiary List' पर क्लिक करें.
- अपने राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें और 'Get Report' पर क्लिक करें.
- इसके अलावा, 'Know Your Status' विकल्प का उपयोग करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज कर किस्त की स्थिति देख सकते हैं. यह भी पढ़ें: PM Kisan 22nd Installment: होली से पहले किसानों को मिलेगा 22वीं किस्त का तोहफा! लेकिन इन गलतियों के कारण कट सकते हैं नाम; चेक करें नया स्टेटस
डेटाबेस का सत्यापन और छंटनी
सरकार ने हाल के महीनों में एक व्यापक सत्यापन अभियान चलाया है. इस दौरान अपात्र लाभार्थियों, जैसे कि आयकर देने वाले किसान या गलत दस्तावेज जमा करने वाले आवेदकों को डेटाबेस से हटाया गया है. मंत्रालय के अनुसार, यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि सरकारी खजाने का पैसा केवल पात्र और जरूरतमंद किसानों तक ही पहुंचे.
यदि किसी पात्र किसान को 13 मार्च को धनराशि प्राप्त नहीं होती है, तो वे आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं.